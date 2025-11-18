X!

Erika ja Tambet Pedak avasid Tartu Kunstimajas viltvaipade näituse

Foto: ERR
Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis on avatud Erika ja Tambet Pedaku ühisnäitus "Arstitädi sõidab tuletõrjemasinaga, sest keegi on midagi varastanud".

Viltvaipade näituse pealkiri ja juhtmotiiv sündis juba 30 aastat tagasi juhuslikult pealtkuuldud fraasist.

"Viieaastane poiss ütles, kuuldes erinevaid signaale: "Ema, kuula, arstitädi sõidab tuletõrjemasinaga, sest keegi on midagi varastanud." Selle väikese lapse üldistus ja kokkupanek nendest sireenidest – mida me ka tänapäeval tegelikult ju päris hästi aru ei saa ja mis kõik on võimendunud – on tegelikult juba 30 aastat kummitanud. Nüüd on see näitus teoks saanud," avas kunstnik Erika Pedak.

Tekstiilikunstnik Erika Pedak kasutab oma märgviltimise autoritehnikas Saaremaa kodulammaste villa. Sellest innustus ka poeg Tambet Pedak. Ema ja poeg on ka varem ühisnäituseid teinud. Vahel rohkem koos töötades, vahel vähem. Käesoleval näitusel on kumbki väljas oma eraldi tehtud töödega.

"Ega me ei ole alati ühel nõul ja meil on vaildusi on päris palju nende asjadega," märkis Erika Pedak.

"Kuna mina olen sisearhitekt, siis ma teen joonised, mõtted ja värvid. Need on juba lõpuni paigas enne, kui ma üldse midagi tegema hakkan. Ema puhul on see, et ta mõtleb midagi, istub selle hunniku ette ja hakkab pusima ning siis tuleb midagi välja. See on juba täiesti erinev. Eks me siis vaidleme ka. Kui mina mingeid omi asju teen, siis küsin tema käest nõu või arvamusi ja vastupidi. Siis me küsime ja teeme võib-olla ikka täpselt nii, nagu ise mõtlesime," lisas Tambet Pedak.

Erika Pedaku ja Tambet Pedaku näitus jääb Tartu Kunstimajas avatuks detsembri keskpaigani.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Erika ja Tambet Pedak avasid Tartu Kunstimajas viltvaipade näituse

