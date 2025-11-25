X!

Vernissage'i kunstigalerii sügisoksjonil müüdi 110 teost

Kunst
Fragment Peeter Mudisti teosest „Taevane teeviit”
Fragment Peeter Mudisti teosest „Taevane teeviit"
Möödunud nädalavahetusel toimunud Vernissage'i kunstigalerii sügisoksjon tõi publiku ette 159 teost 90 Eesti autorilt, kahepäevase oksjoni jooksul leidsid uue omaniku 110 teost.

Oksjoni keskseks sündmuseks kujunes Peeter Mudisti akvarelli "Taevane teeviit" müük, mis tõusus 15 000 euro suuruselt alghinnalt 53 000 euroni, püstitades Eesti kunstiturul uue rekordi, olles kõige kallimalt oksjonil müüdud akvarell Eestis.

"Märkimisväärne on, et akvarell edestas oksjonihinnalt esimest korda õlimaale. Tegemist on Eesti kunstiturul haruldase ja tähelepanuväärse pretsedendiga, mis näitab selgelt, et kollektsionääride fookus on laienenud ning hinnanguid ei anta enam pelgalt tehnika, vaid teose kunstilise kvaliteedi, emotsionaalse jõu ja autori tuntuse põhjal," sõnas Vernissage'i kunstigalerii juhataja Kristiina Radevall. "Selline tulemus avab kunstiturul täiesti uue perspektiivi ja julgustab avastama akvarelli kui eraldiseisva ja väga nõudliku tehnika potentsiaali."

Kõrgete oksjonihindadeni jõudsid seekord ka mitmed teised teosed. Miljard Kilgi "Dionysose triumf" tõusis 39 000 eurolt 43 000 euroni ning Vladimir Taigeri 2025. aastal valminud teos "Susanna suplemas" leidis uue omaniku 41 000 euroga. Toomas Vindi 1990. aasta maal "Varane hommik" müüdi 36 000 euroga ning Lepo Mikko maal "Rannal" 27 000 euroga.

Oksjoni esikümnesse mahtusid veel Jüri Ristna "Naine sinise salliga", Johannes Võerahansu "Kallaste motiiv punase kaldaga", Jüri Palmi "Gemm",  Liisi Ördi "Vaatlus" ja Endel Kõksi "Metaformoos", mille lõpphinnad ulatusid 18 000 kuni 27 500 euroni.

Toimetaja: Kaspar Viilup

