X!

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

Kunst
{{1758643260000 | amCalendar}}
Foto: repro / Perekond Värniku kogu
Kunst

Tallinnas on korraga avatud kaks suurejoonelist näitust, millega tähistatakse kunstnik Richard Uutmaa 120. sünniaastapäeva. Nii maalid kui akvarellid pärinevad erakogudest ning paljud neist on väljas esimest korda.

Allee galeriis eksponeeritakse kunstniku maaliloomingut alates 1934. aastast kuni 1970. aastate alguseni.

"Enamus on sellised, mis on viimase viie aasta jooksul kas välja tulnud või siis millest me varem teadsime, aga millest osad on kas üle ookeani või kellegi koduseintelt välja tulnud," ütles Allee galerist Katre Palm.

30 õlimaali annavad uhke sissevaate Uutmaa žanrilisse rikkusesse. Väljas on rannamaastikud, merevaated, lillemaalid, linnavaated, külaelust kõnelevad olustikumaalid ja Lõuna-Eesti panoraamid.

"Siin minu kõrval on üks Uutmaa väga varane teos, Uutmaa oli väga populaarne kohe pärast Pallase lõppu, selle kohta on mitmed dokumendid, et see niimoodi oli, ja ka see noore pallaslase töö napsati väga teadliku kunstikoguja poolt ära ja viidi Kanadasse," ütles Palm.

Vernissage galeriis jõuab kunstihuvilisteni valik kunstniku seni eksponeerimata akvarellidest. Väljapanek hõlmab loodusvaateid aastaist 1928–1976, keskendudes eriti 1960.–1970. aastatele, mil akvarell kujunes Uutmaa peamiseks väljendusvahendiks.

"Akvarell on väga raske tehnika, see on üks raskematest. Akvarellitehnikas peab kunstnik olema nii kindla käega nagu snaiper, sest ta ei saa hiljem midagi parandada. Eestis on olnud aegade jooksul väga vähe häid akvarelliste, ja ma arvan, et kõige silmapaistvam nendest ongi Richard Uutmaa," ütles Vernissage'i galerist Kristiina Radevall.

Mõlemad näitused on avatud oktoobri keskpaigani.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

