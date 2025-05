Vernissage galerii kevadoksjonil on enampakkumisel muuhulgas Arraku ja Okase tööd

Vernissage galerii kevadoksjon toimub 10. ja 11. mail, kus on tänavu valikus 168 teost 85-lt autorilt. Esimesel päeval tulevad enampakkumisele teosed Eesti moodsa kunsti klassikast ning teisel päeval vanema kunstiklassika teosed.

Oksjonile tulevad teiste seas Ants Laikmaa, Eduard Wiiralti, Johannes Greenbergi, Elmar Kitse, Johannes Võerahansu, Richard Uutmaa, Karl Burmani, Eerik Haameri, Richard Sagritsa, Eduard Ole, Elmar Leppiku, Carl Alexander von Winkleri, August Matthias Hageni, Peeter Mudisti, Miljard Kilgi, Evald Okase, Endel Kõksi, Kaljo Põllu, Kristiina Kaasiku, Lydia Mei, Jüri Mildebergi, Enn Põldroosi, Jüri Arraku, Olev Subbi, Toomas Vindi, Tõnis Vindi, Marju Mutsu, Malle Leisi, Ado Lille, Uno ja Mari Roosvalti, Lembit Saartsi, Leonhard Lapini, Urmas Pedaniku, Jüri Palmi jpt teosed

"Kunstikevad kogub õhinal hoogu, oksjonite aeg on käes ja ka meie tänavuse kevadoksjonini pole enam jäänud palju aega. Taas oleme kokku pannud kauni ja kõrgetasemelise valiku unikaalset Eesti kunsti. Vanim teos pärineb sel korral 19. sajandi keskpaigast, värskeim valmis möödunud aastal," ütles galerist Kristiina Radevall.

"Esile tahaks tõsta Lembit Saartsi 1980. aasta suuremõõtmelist pannood "Suvitajad" (alghinnaga 36 000 eurot) ja Peeter Mudisti skulptuuri "Torso" (alghinnaga 17 500 eurot). Kunstniku skulptuure on säilinud vähe. Oksjonile tulev teos on Mudisti loomingus üks suuremaid ja märgilisemaid skulptuure, mida kokku on tehtud vaid neli," selgitas ta.

Oksjonitööde näitus galeriis on publikule avatud kuni 9. maini.