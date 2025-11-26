X!

MUBA direktor Timo Steiner lahkub ametist

Timo Steiner
Timo Steiner Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tallinna muusika- ja balletikooli MUBA direktor Timo Steiner lahkub 21. detsembrist omal soovil ametist. Ministeerium kuulutab jaanuaris välja konkursi uue koolijuhi leidmiseks.

Haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse ja -oskuste poliitika osakonna juht Alo Savi sõnas, et mõistab Timo Steineri otsust, kuna ta on pidanud hakkama saama väga keerulises ametis. "Tunnistame ja tõdeme ministeeriumis, et koolijuht ei pruukinud alati saada meilt piisavalt sisulist nõu ja tuge ka keerulises õiguslikus olukorras hakkama saamiseks."

"See on minu isiklik otsus. Tunnen, et olen andnud läbi aastate muusikahariduse arengusse ja MUBA loomisesse endast väga palju ja nüüd on aeg järgmisel pühendunud inimesel uue energiaga teatepulk üle võtta," sõnas Steiner.

Novembri alguses jõudis avalikkuse ette, et MUBA-s on suured sisemised konfliktid, muuhulgas avaldati koolis umbusaldust klassikalise muusika õppejuhile Reet Käärikule. Steiner täpsustas novembris Vikerhommikus, et ei saa rääkida tervest MUBA-st. "See on ühe valdkonna, klassikalise muusika valdkonna sisetüli, mis on nüüd kahjuks jõudnud ka väljapoole maja. Üle terve kooli see minu meelest ei laiene," toonitas direktor.

"Vastutus lasub muidugi koolijuhil. Võib-olla oleks saanud kunagi mingite teemadega kiiremini tegeleda, aga samas on see suur kool, kus väga palju mõttetut kiirustamist hea ei ole. Ma töötan ikkagi selle loogikaga, et kui on mure, siis toetame neid inimesi oma muredes ja ei pauguta kohe mingeid püsse ega lase lahti inimesi. See pole kunagi minu esimene mõte olnud," lisas Steiner Vikerraadios.

Tallinna muusika- ja balletikool MUBA alustas tegevust 1. septembrist 2022 ja see moodustati seniste Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli, Tallinna balletikooli ning Tallinna muusikakeskkooli liitmisel.

Toimetaja: Kaspar Viilup





