Anu Allas avaldas kirjanike liidu romaanivõistlusel kolmanda koha pälvinud romaani

"Allaandmine algajatele" on romaan kirjutamisest ajal, kui kõik tundub olevat juba öeldud, ning elamisest ajal, mil maailm näib lähenevat oma lõpule. Lähitulevikus aset leidva loo keskmes on ootamatult suure mõjuvõimu saavutanud vastupanuliikumise tõus ja langus. Muu tegevuse taustal liigub käest kätte saladuslik tekst, mida õnnestub lugeda vähestel, kuid mis muudab nii sündmuste käiku kui ka seda, kuidas neid sündmusi mõistetakse.

Autori sõnul inspireerisid teda paljud teised raamatud, aga ka kirjutamise ja elamise suhe.

"Mind huvitas, kuidas kirjutada mitte ainult kujuteldavatest inimestest kujuteldavas maailmas, aga ka mitte ainuüksi autofiktsiooni. Hakkasin kirjutama romaani kõigist neist romaanidest, mida olen mõttes plaaninud, aga pole ometi kirjutanud. Lõpuks kasvas neist fragmentidest lugu, mis hakkas omakorda kujundama seda, kuidas ma enesest jutustan."

Anu Allas on kunstiajaloolane ja kuraator. Ta on avaldanud artikleid sotsialismiaja kunstist ja kaasaegsest kunstist ning raamatu 1960. aastate kunsti- ja teatrieksperimentidest ("Spiel der Unsicherheit / Unsicherheit des Spiels", transcript 2015). "Allaandmine algajatele" on tema esimene romaan, mis pälvis Eesti Kirjanike Liidu 2025. aasta romaanivõistlusel kolmanda koha.

Raamatu toimetas Triinu Tamm ja kujundas Anne Pikkov.