Yasmyn avaldas neljanda sooloalbumi "Intuition"

Eesti ja Dominikaani juurtega Yasmyni debüütalbum "Slow Fall" ilmus 2019. aastal. Tema teine omanimeline stuudioalbum tõi talle neli 2022. aasta Eesti muusikaauhindadel aasta naisartisi tiitli. 2023. aastal ilmus tema kolmas album "Round III".

Uus album "Intuition" on inspireeritud noore Yasmyni lähenemisest muusika loomisele.

"Selle albumi tõukav jõud oli 19-aastane Yasmyn. See versioon minust, kes tegi muusikat puhtast rõõmust, uudishimust ja elevusest, ilma üle mõtlemata ja ennast pidurdamata. Ma tahtsin temaga uuesti ühenduda. Eelmise albumi ajal tundsin suurt survet, sest sellele eelnenud plaat tõi mulle Eesti muusikaauhinna. Tagantjärele saan aru, et kõige raskem polnudki surve ise, vaid see, et ma lubasin sellel oma loomingulisi otsuseid juhtida," rääkis muusik.

Uut albumit tehes otsustas ta pingest teadlikult lahti lasta ja mitte enda üle pidevalt kohut mõista. "Selle tulemusena sündis mu seni kõige minulikuma ja küpsema kõlaga album," rääkis Yasmyn.

Albumi produtseerisid nii Eesti, Läti kui ka Leedu produtsendid. Yasmyni abikaasa Caspar Mágus produtseeris albumi üheksa lugu ja oli ka kaasautori, miksija ning masterdaja rollis. Produtsentide hulgas on veel Niklavz Lätist ja Vitalij Puzyriov Leedust. Lisaks on autorina kaasatud Eesti artist Manna. Teiste seas teevad albumil kaasa ka USA räpparid Moeazy ja Fathergod.

"Protsessi käigus kujunes välja viis selgelt eristuvat vaibi, mida me omavahel blokkideks nimetame: modernne ja veidi sünge R&B, tempokam 2000-ndate energiaga R&B, mahe ja lüüriline R&B, julge ja provokatiivne räpilikum R&B ning lõpuks ka afro-R&B," jagas Yasmyn albumi olemust lähemalt.