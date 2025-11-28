Galerii: iga-aastane piparkooginäitus seikleb armastuse radadel

Alates laupäevast on Tallinna disaini- ja arhitektuurigaleriis avatud iga-aastane näitus "Piparkoogimaania", mis keskendub sel aastal armastusele.

Tänavu 20. korda toimuv piparkoogikunsti näitus "Piparkoogimaania" on kahe aastakümne jooksul seigelnud muu hulgas nii muinasjuttude, filmide, arhitektuuri kui ka mütoloogia radadel. Sel aastal on näituse fookuses armastus.

Näitusel esitlevad oma teoseid Eesti kunstnikud, disainerid ja arhitektid. Lisaks neile on oma riigi traditsioonilised piparkoogid näitusele saatnud ka meistrid Prantsusmaalt, Šveitsist, Tšehhist, Ungarist ja Poolast.

Aastate jooksul on näitusest osa võtnud 725 loovisikut ning 4000 kilost taignast on valmis küpsetatud üle 1100 unikaalse eksponaadi. Samuti on töötubades piparkoogiküpsetamise nippe käinud õppimas lugematu arv koolilapsi ja täiskasvanuid.

"Piparkoogimaania" on disaini- ja arhitektuurigaleriis avatud 29. novembrist 7. jaanuarini.