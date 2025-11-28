X!

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

Foto: ERR
Keila-Joa lossis avatud art déco moenäitusel on väljas kleite ning luksuslikke aksessuaare eelmise sajandi 20. ja 30. aastatest.

Näitus "Art Déco – 100 aastat moodi" on pühendatud Euroopa moe arengule kahe maailmasõja vahelisel ajal.

"Siin näeb nii pidulikke kleite helmestikandiga kui ka näiteks teatrimantleid. Siis on väike nurk 30. aastatesse, siis on näiteks kleite Egiptusest, sest egiptomaania oli suur mood tollal ajal. Idamaine mõju oli ka suur 20. aastetel, sada aastat tagasi," tutvustas näituse kuraator Evelina Vedom.

Näitusel on väljas moeajaloolase ja -kollektsionääri Aleksander Vassiljevi fondist valitud rõivad ja esemed. Vassiljevi kogus on pool miljonit eksponaati, mis ta on 50 aasta jooksul oksjonitelt, kirbuturgudelt ja antiikpoodidest üle maailma leidnud ja kokku ostnud.

"Art déco stiil kujunes välja kahe maailmasõja vahel ning see põhines naise rolli vabastamisel. Naine saab hakata hääletama, seltskonnas suitsetama, autot juhtima ning tänu uuele elektrivalgusele lõbutseda, mitte ainult küünla- ja petrooleumilambi valgel, vaid terve öö. Sõja lõpp pani naisi armastama
pidusid ja ööklubisid. Seetõttu said helmestest, litritest ja sädelevatest
kivikestest iga naise kleidi peamised lisandid," tutvustas Vassiljev.

Kullaniidiga ehitud kleite, helmestikandeid ja litreid ning luksuslikku sära saab kleidinäitusel imetleda kuni mai alguseni.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

