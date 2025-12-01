X!

Rekordeid purustanud "Zootropolis 2" tegi Eesti kinolevis aasta teise tulemuse

"Zootropolis 2" Autor/allikas: The Walt Disney Company
Möödunud nädalavahetusel kinodesse jõudnud kogupere animatsioon "Zootropolis 2" kogus avapäevadega Eesti kinolevis 22 369 külastust.

Uuest "Zootropolise" filmist on sel aastal Eesti kinolevis parema avanädalavahetuse tulemuse teinud vaid aprillis esilinastunud "Minecrafti film", mida käis esimesel nädalavahetusel vaatamas 36 858 inimest.

Küll aga purustas "Zootropolis" avapäevadel mitu ülemaailmset rekordit: muu hulgas tegi see animatsioonide kategoorias kõigi aegade parima avanädalavahetuse tulemuse ja on sel aastal avapäevadel kõige rohkem inimesi kinno toonud film.

Lisaks tõusis "Zootropolis 2" kõigi aegade neljandaks kõige edukamaks avanädalavahetuse filmiks, jäädes alla ainult filmidele "Avengers: Endgame", "Avengers: Infinity War" ja "Spider-Man: No Way Home".

Eesti kinolevis järgnevad "Zootropolisele" muusikaline koguperefilm "Wicked: Igaveseks", mida käis möödunud nädalavahetusel vaatamas 2270 inimest. Kahe nädalaga on filmi vaatamas käinud 11 239 filmisõpra.

Kolmandat nädalat püsib edetabelis triller "Nüüd sa näed mind. Nüüd enam mitte", mida käis nädalavahetusel vaatamas 2050 silmapaari. Kinolevis oldud nädalatega on see kogunud 18 510 külastust.

Uutest tulijatest jõudsid tabelisse ka dokumentaal "2000 meetrit Andrijivkani" (1590 vaatajat), "Jujutsu Kaisen: Execution" (1359 vaatajat), "Maailma rikkaim naine" (1174 vaatajat) ja "Nürnberg" (1120 vaatajat).

Eesti kinolevi tipp 7: 28.11.2025–30.11.2025 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Karmen Rebane

