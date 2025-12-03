Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

Tuleva aasta alguses alustab Klassikaraadio uue peatoimetajana tööd raadiojaama pikaaegne toimetaja Miina Pärn. Kuigi tal on mitmed päris konkreetsed plaanid, siis alustuseks peab Pärn neid toimetusega arutama ning siis on ta valmis neist ka avalikult rääkima.

"Klassikaraadio jätkab kõige sellega, mis meil on hästi ehk meil on suurepärased kontserdiülekanded, kindlasti arendame edasi kultuuriajakirjanduse osa, see on asi, mida vajab kogu Eesti, sest mida tugevam on kultuuriajakirjandus, seda tugevamas positsioonis on kultuur kogu ühiskonnas," sõnas Miina Pärn.

Pärn ütles, et ta on Klassikaraadios teinud alates 2014. aastast "Kolmandiku oma elust olen tegelikult Klassikaraadioga seotud olnud, ühelt poolt on mul muusikataust, sest ma olen õppinud koorijuhtimist EMTA-s, aga teiselt poolt ajakirjandustaust, sest Tartu Ülikoolis ma õppisin ajakirjandust ja need kaks asja saavad Klassikaraadios väga hästi kokku, ma oleksin justkui kogu elu selleks valmistunud."

"Mul on päris konkreetsed plaanid, aga kuna praegu on esimene päev, kus see on välja kuulutatud ja mul on võimalus neid asju hakata kokku leppima, mis on planeeritud, seega kõigepealt peame selle käima toimetuseringis ja siis saame sellest uuel aastal rääkida juba avalikult ka," mainis ta.

ERR-i juhatuse liige Tiina Kaalep: juhatus ei oota Klassikaraadiolt dramaatilisi muutusi

Tiina Kaalep kinnitas, et Miina Pärnal oli kõige kõige parem, selgem ja läbimõelduv visioon sellest, kuhu Klassikaraadio võiks edasi minna. "Ta tunneb Klassikaraadio programmi ja toimetust väga hästi, ta on töötanud seal üle kümne aasta, lihtsalt ta oligi kõige parem."

Konkursi esimeses voorus oli mitukümmend kandidaati, nende hulgas nii inimesi ERR-ist kui väljaspoolt maja. "Hindan konkursi taset kõrgeks."

"Ootus on see, et Miina läheb edasi sellega, mida Tiia Teder on üles ehitanud, me oleme väga tänulikud talle, ta mitte ainult ei juhtinud Klassikaraadiot, vaid ta mõtles selle välja, tegi selle teoks ja arendas seda 30 aastat, Miina võtab selle üle valmis raadiojaamana ning arendab seda valmis raadiojaamana," rõhutas Kaalep ja kinnitas, et mingeid dramaatilisi muutusi juhatus Klassikaraadiolt ei oota.