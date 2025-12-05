Suri Eesti Kunstiakadeemia kauaaegne õppejõud, disainer Maarja Mõtus

Maarja Mõtus õppis aastatel 2005–2010 kunstiakadeemias tootedisaini ning omandas 2013. aastal magistrikraadi EKA ja Taltechi ühisõppekaval Design and Engineering.

Peale ülikooli sai Mõtuse peamiseks tegevusvaldkonnaks avaliku sektori teenusedisain, eelkõige sotsiaalvaldkonnas. Disainerina rakendas ta oma oskusi nii IT-ettevõtetes, tervishoiuasutustes kui ka riiklikus innovatsioonitiimis.

2010. aastal võitis Mõtus Eesti disainiauhinna Bruno jalatsikollektsiooniga "Võru '82".

2010. aastal tuli ta disainiteaduskonna kutsel tööle EKA-sse ning asus juhtima tootedisaini osakonda. Tema ülesandeks oli erialaõppe kaasajastamine ja tihedam sidustamine reaaleluga. Mõtuse algatusel lõi õppekava head kontaktid Eesti ettevõtetega. Õpetama kutsuti erialapraktikuid nii Eestist kui ka välismaalt, üliõpilased hakkasid aktiivselt esinema rahvusvahelistel disaininäitustel ja -konkurssidel.

Mõtus panustas palju ka disainiteaduskonna kui terviku reformimisse. 2018. aastal käivitas ta kunstiakadeemias uue digitoodete disaini õppesuuna, mis valmistas ette loovspetsialiste Eesti kiireltareneva IT-valdkonna jaoks.

Õppetöö kõrvalt osales Mõtus arvukates teadus- ja arendusprojektides. Tema eestvedamisel sündinud riigieelarve juhtimislaua disainiprojekt koostöös EKA ja rahandusministeeriumiga pälvis laialdast tähelepanu. Äsja esitles ravimijäätmete mahutite pilootprojekti tulemusi koostöös sotsiaalministeeriumi, Ragn Sellsi ja Pärnu linna apteekidega. Pooleli jäid arendused sotsiaaltöö ja muinsuskaitse innovatsiooni vallas.

Maarja Mõtuse ärasaatmine toimub neljapäeval, 11. detsembril kell 14 Tallinnas Valdeku 113 Tavandisaalis.