Vilen Künnapu esitleb ARS-i projektiruumis uusi suuremõõtmelisi maale

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Neljapäeval avati ARS-i projektiruumis arhitektist maalikunstniku Vilen Künnapu värskete suuremõõtmeliste maalide näitus "Kohavaim".

Künnapu on kandnud lõuendile värvilisi motiive kaugetest linnadest ja paikadest, kuhu rännukirg ta viinud on. Väljapaneku üks fookuspunkt on aga maal "Peaministri tütar", mille võimas naisenergia hoiab tasakaalus arhitektoonikasse kätketud mehist alget.

Lisaks näeb esimesi katkeid itaalia-ameerika dokumentalisti Nando Grancelli valmivast dokumentaalfilmist "Vilen". Suur osa teoseid on valminud just seda ruumi silmas pidades.

Näitus kannab pealkirja "Kohavaim". "See on koha olemus, mida võib ette kujutada niisuguse vaimu või energiakeerisena. Mingites kohtades on need energiakeerised eriti tugevad, tunned kohe, et sel kohal on mingi iseloom," selgitas kunstnik.

"Kõik teavad seda, läbi ajaloo on selliseid kohti olnud mitmeid ja mina otsin neid ka. Olen nagu jahimees. Olen tundlik inimene ja näen ära selle koha, kus mingi erutus tekib. Siis teen seal mõne visandi või isegi maalikese ja ateljees on aega neid lõpetada," lisas Künnapu.

Näitus on avatud 10. jaanuarini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

