Rao Heidmets avas Tartus isikunäituse "Rahvaliblikad"

Rao Heidmetsa
Rao Heidmetsa "Rahvaliblikad" Autor/allikas: Rao Heidmets
Filmitegija ja kunstnik Rao Heidmets avas Tartus galeriis Omicum isikunäituse "Rahvaliblikad".

Näitusel on väljas 20 digi-graafika tehnikas teost, mis kujutavad uusi, veel nimeta liblikaliike. Liblikate tiivakirja on mõjutanud traditsioonilised mustrid – mõned on selgelt äratuntavad rahvarõivamotiivid, teised viitavad pärandile vaid aimamisi.

Rao Heidmetsa sõnul on liblikad teda alati köitnud, poisipõlves oli ta enda sõnul kirglik loodusvaatleja ja liblikakoguja. Kaasaegne tehnoloogia annab võimaluse mängida mustrite ja kujunditega täiesti uuel moel.

"Nad on nii ilusate mustritega ja tegelikult selle näituse mõte ongi, mitte rahvusliblikad vaid rahvaliblikad. Nagu rahvamuistendid ja rahvajutud. Siin on kasutatud ainult eesti rahva mustreid rahvariietelt, sokkidelt, sussidelt. Sai käidud ERM-is fotoaparaadiga ja maha pildistatud kõikvõimalikke mustreid ning siis neid liblikate peale sätitud," selgitas kunstnik ja filmitegija.

"Ega ma täna päris täpselt ei oskagi näidata, milline on Muhu liblikas ja milline setu liblikas, aga see jääbki vaataja enda otsustada," lisas ta.

Liblikanäitus on avatud veebruari keskpaigani.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

