Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi pälvisid Põldma, Palmiste ja Kasterpalu
Kolmapäeval anti Eesti Teatriliidus üle Kristi ja Siim Kallase fondi 2025. aasta stipendiumid, mille toetatakse Eesti ajaloo mõtestamist teatris.
Tänavu otsustas otsustas Kristi ja Siim Kallase fondi halduskogu koosseisus Jaak Allik, Rein Lang, Siim Kallas, Maret Maripuu ja Margus Mikomägi eraldada kolm stipendiumit:
Priit Põldma - Nuutrum Teatri suvelavastuse "Süütu" (autorid Madis Kõiv ja Sulev Keedus) lavastaja ja dramaturg ja Vanemuise lavastuse "Palavik" autor ja lavastusdramaturg 5000 eurot
Arlet Palmiste – pikaajalise tegevuse eest Piibe teatris eesti ajalooliste tegelaste ja sündmuste kajastamisel ja hinnates tema dramaturgi ja lavastaja tööd 2025 a suvelavastuste "Teemaja paks" ja "Viimane metsavend" lavaletoomisel 2000 eurot
Margus Kasterpalu – lavakava "Siuru sügis" idee- ja tekstiautorile ning lavastuse luuleteatris "Valhalla" 2025 aastal väljatoomise initsiaatorile 2000 eurot
Kristi ja Siim Kallase fondi lavastusprojekti toetused eraldati kahele teatriprojektile:
Ühendus R.A.A.A.M. – 5000 eurot
Suvelavastuse "Hõbe" väljatoomiseks. Lavastus põhineb kolme Eesti kultuuri suurkuju elulool, kes olid omavahel sõbrad ja sündisid lausa samal aastal – helilooja Miina Härma, luuletaja Anna Haava ning laulja Aino Tamm – ning jutustab hingemineva loo eestlaste iseseisvuspüüdlusest, õigusest oma keelele, kultuurile, loole ja laulule maailmasõdade ajal.
Matis Leima – 5000 eurot
Jaan Tõnissoni ja Konstantin Pätsi aadetest ja isiksustest inspireeritud räppmuusikali ettevalmistamiseks.
2025. aastal eraldati stipendiumideks ja toetusteks kokku 19 000 eurot. Kogu oma tegevusaja jooksul 2010 – 2025 on Kristi ja Siim Kallase fondist kokku eraldatud 43 stipendiumi ja 17 toetust summas 143 373 eurot.
