Tabloited avaldas seitsmenda stuudioalbumi "Naljanumber"

Tabloitedi lugudekirjutaja Mart Niineste nentis, et tõenäoliselt bänd rohkem pikki plaate ei tee. "Kui salvestasime kolmandat albumit "Tühikargaja", küsis toonane trummar Kalle naljaga pooleks, et kas me teemegi iga-aastaselt albumi," selgitas Niineste.

"Ütlesin, et mu lemmikbänd Ramones tegi neliteist albumit, siis mina nii kõva mees pole, teen pool rehkendust, teen seitse. Seepärast ongi seitsmes album "Naljanumber" ning jääb ilmselt viimaseks pikaks plaadiks. Sest kuigi loomesisukust jätkub, peaks lubadust ju pidama," lisas ta.

"Naljanumbri" laulusõnade teemakaareks on inimene ja maailm ning inimese toimetulek enda ja maailmaga. "Kontseptuaalalbum see siiski pole, kuigi ChatGPT mulle nõnda väitis. Pigem on see juhus, et elust enesest kirja pandud kripeldused ja tähelepanekud lõdvalt seotud eksistentsialistliku alatooniga narratiivi moodustavad," sõnas Niineste.

Albumi helikeelt iseloomustas Niineste kui tagasipöördumist esimeste albumite käänulise punk-eklektika suunas. "Laias laastus on plaat klassikaline ameerikapärane punk rock, kuhu on segatud ka vodevilli-ska'd, folki, gootirokki ja sündipoppi. Albumi miksis ja masterdas meie põline produtsent Fedor Lavrov. Külalissolistidena teevad seekord kaasa Kristi Veeranddisko ja Kill Kaare, kelle isiksused ja hääled ning Killi puhul ka tema kirjutatud sõnad läksid kohe kümnesse."

"Naljanumbri" kaane kujundas noorema põlvkonna punkdisainer Kareelia Kits. "Eesti pungis on praegu andekate ja ambitsioonikate põlvkonna aeg. Kareeliat soovitas mulle kujundajaks teine disainitalent Markus Pruudel. Tema kaudu leidsin ka suvel meie ja Dmitri Spirini kontserti klubis Prive pildistanud Lenna-Lee Raspeli, kelle fotod sellelt kontserdilt jõudsid ka plaadikaanele. Ilmselt kuuleme Raspelist ja Kitsest oma erialal edaspidigi," leidis Niineste.