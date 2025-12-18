X!

Tabloited avaldas seitsmenda stuudioalbumi "Naljanumber"

Muusika
Tabloited
Tabloited Autor/allikas: Lenna-Lee Raspel
Muusika

Punkrokkbänd Tabloited avaldas neljapäeval oma seitsmenda albumi, mis jääb 2016. aastal loodud bändi liikmete sõnul ilmselt viimaseks.

Tabloitedi lugudekirjutaja Mart Niineste nentis, et tõenäoliselt bänd rohkem pikki plaate ei tee. "Kui salvestasime kolmandat albumit "Tühikargaja", küsis toonane trummar Kalle naljaga pooleks, et kas me teemegi iga-aastaselt albumi," selgitas Niineste.

"Ütlesin, et mu lemmikbänd Ramones tegi neliteist albumit, siis mina nii kõva mees pole, teen pool rehkendust, teen seitse. Seepärast ongi seitsmes album "Naljanumber" ning jääb ilmselt viimaseks pikaks plaadiks. Sest kuigi loomesisukust jätkub, peaks lubadust ju pidama," lisas ta.

"Naljanumbri" laulusõnade teemakaareks on inimene ja maailm ning inimese toimetulek enda ja maailmaga. "Kontseptuaalalbum see siiski pole, kuigi ChatGPT mulle nõnda väitis. Pigem on see juhus, et elust enesest kirja pandud kripeldused ja tähelepanekud lõdvalt seotud eksistentsialistliku alatooniga narratiivi moodustavad," sõnas Niineste.

Albumi helikeelt iseloomustas Niineste kui tagasipöördumist esimeste albumite käänulise punk-eklektika suunas. "Laias laastus on plaat klassikaline ameerikapärane punk rock, kuhu on segatud ka vodevilli-ska'd, folki, gootirokki ja sündipoppi. Albumi miksis ja masterdas meie põline produtsent Fedor Lavrov. Külalissolistidena teevad seekord kaasa Kristi Veeranddisko ja Kill Kaare, kelle isiksused ja hääled ning Killi puhul ka tema kirjutatud sõnad läksid kohe kümnesse." 

"Naljanumbri" kaane kujundas noorema põlvkonna punkdisainer Kareelia Kits. "Eesti pungis on praegu andekate ja ambitsioonikate põlvkonna aeg. Kareeliat soovitas mulle kujundajaks teine disainitalent Markus Pruudel. Tema kaudu leidsin ka suvel meie ja Dmitri Spirini kontserti klubis Prive pildistanud Lenna-Lee Raspeli, kelle fotod sellelt kontserdilt jõudsid ka plaadikaanele. Ilmselt kuuleme Raspelist ja Kitsest oma erialal edaspidigi," leidis Niineste.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

17:37

Psühholoog Anu Realo: õnnetunne tuleb sellest, kui teeme midagi südamest

17:10

Eesootaval suvel toimub teist korda Tallinn Rock Festival

16:08

Tabloited avaldas seitsmenda stuudioalbumi "Naljanumber"

13:49

Eesti Muusika Päevad avalikustas programmi

13:42

Sinefiil | Unistamisruum 237

12:09

Jonas Tauli nukufilm "Öömõtted" esilinastub Berliini filmifestivalil

11:40

Värske Raamatu sarjas ilmus Heneliis Nottoni proosakogu "Tähed Agnesele"

10:24

Hendrik Toompere jr: teatri edu ja ebaedu vahel on õhkõrn piir

10:16

"Plekktrummi" jõulusaates on külas Maria Listra

10:11

"Naerata ometi" linastub Ameerika Filmiakadeemia muuseumis Los Angeleses

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.12

Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi pälvisid Põldma, Palmiste ja Kasterpalu

17.12

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

17.12

Tallinnas esineb Eurovisioonil diskvalifitseeritud Joost Klein

17.12

Pildid: Rakvere teatris algasid Priit Põldma lavastuse "Lõputu suvi" proovid

17.12

Veebruaris jõuab kinodesse Ergo Kulla ekraniseering "Säärasest mulgist"

16.12

Juhan Ulfsak: igasugune mäss on ka mäss iseenda vastu

17.12

Valdur Mikita: mulle meeldib väga mõelda, aga üldse ei meeldi kirjutada

17.12

Arvustus. Mängu ilu Renate Keerdi moodi

16.12

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

16.12

Tõnu Õnnepalu Pessoa "Rahutuse raamatust": seda raamatut polegi õigupoolest olemas

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo