Eesootaval suvel toimub teist korda Tallinn Rock Festival

Godsmack on 1995. aastal Bostonis asutatud alternatiivse metali bänd, mille eesotsas on laulja Sully Erna. Üle 20 miljoni albumi müünud ansambel on tuntud oma jõuliste ja energiliste kontsertesinemiste poolest. Bändi suurimate hittide hulka kuuluvad "I Stand Alone" ja "Bulletproof". Mitmed Godsmacki lood on kõlanud ka videomängudes, Hollywoodi filmides ning toonud auhindu ja nominatsioone.

Räpp- ja nu-metal'i pioneerid ansamblist P.O.D. (Payable on Death) panid ennast kaardile 2001. aastal ilmunud albumiga "Satellite", kust on pärit on hitid "Alive" ja "Youth of the Nation".

Nende kõrval astuvad esimeste välja kuulutatud artistidena lavale ka 1994. aastal asutatud USA metal- ja hardcore'i bänd Hatebreed, Londoni post-pungi ja indieroki trio White Lies ning Brasiilia thrash-metal ansambel Sepultura, kes paneb 2026. aasta lõpuga pillid kotti. Tallinn Rock festivalil esinemine jääb bändi viimaseks Baltikumis.

Tallinn Rock Festivali lavale astuvad ka kodumaised Herald, Goresoerd, Pedigree, Kannabinõid ja Nevesis.

Ka juba varem välja kuulutatud legendaarne saksa rokkbänd Scorpions esineb Tallinnas rokifestivali raames.