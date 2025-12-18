X!

Galerii: skulptor Art Allmägi avas Draakoni galeriis isikunäituse "Sundmõtted"

Art Allmägi isikunäituse „Sundmõtted“ avamine Draakoni galeriis
Neljapäeval avas skulptor ja installatsioonikunstnik Art Allmägi Draakoni galeriis isikunäituse "Sundmõtted". Allmägi mängib oma uutes töödes peamiselt vormi, värvi ja voolavusega.

Draakon galerii näitus on justkui mõtteline jätk eelmise aasta sügisel koos maalikunstnik Katrin Piilega toimunud näitusele "Sümbioos", kus ta tegeles sarnaste abstraktsete vormimängudega . Näituse pealkiri "Sundmõtted" sündis Allmägi sõnul sellest, et tema ise sellist näitust teha ei tahtnudki, kuid tööde mõtted ja ideed ei lasknud lahti enne kui said vormi valatud ja teostatud.

"Minu jaoks skisofreeniline olukord, kus teosed, mis mulle endale ei meeldi, minu alateadvusele väga meeldivad. Ja mingi moment olid nad juba mul unenägudes.
Ma varasemalt olen hästi narratiivikeskne olnud, üritanud lugu jutustada. Siin ma olen üritanuid lasta sellest lahti. Tegelengi abstraktsel tasemel vormiga. Selline väga kunstikeskne mäng, kunstniku egoistlik lähenemine, kus ta vaatajale midagi kergelt kätte ei anna," rääkis kunstnik oma uuest näitusest.

Art Allmägi (s 1983) on skulptor ja installatsioonikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud skulptuuri eriala Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (2008) ja Eesti Kunstiakadeemias (2011). Aastatel 2016–2020 töötas ta Eesti Kunstiakadeemia skulptuuriosakonnas.

Näitus jääb Draakon galeriis avatuks 11. jaanuarini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

