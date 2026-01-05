X!

Kahekordne luuleprõmmu meister Mari-Liis Müürsepp avaldas uue luulekogu

Kirjandus
Mari-Liis Müürsepp
Mari-Liis Müürsepp Autor/allikas: Oliver Pilnik
Kirjandus

Kirjanikul ja kirjanduskriitikul Mari-Liis Müürsepal ilmus neljas luulekogu "Keegi hingab", mida illustreerivad väljavõtted autori kardiogrammidest. Raamatu andis välja kirjastus Hunt.

Luulekogu keskmes on isiklikud teemad: kuidas olla 21. sajandi naine; kuidas on seotud seks, male ja kaenlaalused; mis tunne on Tinderi-mehega matkale minna; kuidas on kasvada Annelinnas ning mida armastada ja mida karta.

Mari-Liis Müürsepp on luuletaja, novellikirjanik, kriitik, copywriter ja toimetaja. Tema luuletusi, novelle, päevikutekste ja arvustusi on avaldanud ajakirjad Värske Rõhk, Vikerkaar, Looming ja Edasi ning ajalehed Sirp ja Eesti Ekspress. Lisaks võib Müürsepa jutte leida kogumikest "Eesti novell" (2018, 2024, 2025) ning "Edasi novell" (2022).

Autoril on seni ilmunud luulekogud "Paradoksid", "Blondiine armastav mees" ja "Strippari pisarad" ning novellikogu "Jäävad ainult silmad". Novell "Ainult fännid" oli 2023. aastal Tuglase novelliauhinna nominent, novelli "Elajad" põhjal tehti 2021. aastal samanimeline lühifilm (režissöör Raoul Kirsima).

Mari-Liis Müürsepp on 2022. ja 2025. aasta Eesti meister luuleprõmmus ning esineb oma luulega tihti nii Eestis kui ka välismaal.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:56

Pompidou keskus Pariisis toob ekraanile Balti dokumentaalfilmi suurprogrammi

18:49

Kunstihoone portsendikunsti konkursi võidutöö raames hakatakse tasuta suppi jagama

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:51

"Avatari" kolmas osa on vähem kui kolme nädalaga miljard dollarit kassatulu teeninud

16:49

"Eesti lugude" värske hooaja avab Katrina Lehismäe dokfilm Eestis elavates Ukraina lastest

15:16

Möödunud nädalavahetuse populaarseim film kinolevis oli "Koduabiline"

13:36

USA filmikriitikud valisid aasta parimaks filmiks "Üks võitlus teise järel"

11:26

Minu elu muutnud raamat | Piret Jaaks ja "Emapiim"

10:28

Kahekordne luuleprõmmu meister Mari-Liis Müürsepp avaldas uue luulekogu

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.01

Suri Läti kirjanik Nora Ikstena

13:36

USA filmikriitikud valisid aasta parimaks filmiks "Üks võitlus teise järel"

11:26

Minu elu muutnud raamat | Piret Jaaks ja "Emapiim"

02.01

Suri Arno Tali kehastanud näitleja Arno Liiver

04.01

Arvustus. Maailm põleb, tagasisidestatult

08:22

ETV2 eetrisse jõuab valik mullu Docpointil linastunud filmidest

10:17

Mart Kivastik: Euroopa mõistes teeme Eestis filmi ilma rahata

03.01

Mattias Mälk: tehisaru suudab hetkel teha asju, mida ma ise teeksin kiiremini

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

02.01

Galerii: Neeme Järvi vaatas uusaastakontserdil tagasi 75 aastat kestnud karjäärile

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo