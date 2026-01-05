Kahekordne luuleprõmmu meister Mari-Liis Müürsepp avaldas uue luulekogu

Luulekogu keskmes on isiklikud teemad: kuidas olla 21. sajandi naine; kuidas on seotud seks, male ja kaenlaalused; mis tunne on Tinderi-mehega matkale minna; kuidas on kasvada Annelinnas ning mida armastada ja mida karta.

Mari-Liis Müürsepp on luuletaja, novellikirjanik, kriitik, copywriter ja toimetaja. Tema luuletusi, novelle, päevikutekste ja arvustusi on avaldanud ajakirjad Värske Rõhk, Vikerkaar, Looming ja Edasi ning ajalehed Sirp ja Eesti Ekspress. Lisaks võib Müürsepa jutte leida kogumikest "Eesti novell" (2018, 2024, 2025) ning "Edasi novell" (2022).

Autoril on seni ilmunud luulekogud "Paradoksid", "Blondiine armastav mees" ja "Strippari pisarad" ning novellikogu "Jäävad ainult silmad". Novell "Ainult fännid" oli 2023. aastal Tuglase novelliauhinna nominent, novelli "Elajad" põhjal tehti 2021. aastal samanimeline lühifilm (režissöör Raoul Kirsima).

Mari-Liis Müürsepp on 2022. ja 2025. aasta Eesti meister luuleprõmmus ning esineb oma luulega tihti nii Eestis kui ka välismaal.