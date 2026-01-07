X!

Galerii: kinos Sõprus esilinastusid uued "Eesti lugude" dokfilmid

Film
Eesti lood
Vaata galeriid
11 pilti
Film

6. jaanuaril toimus kinos Sõprus nelja uue "Eesti lugude" dokfilmi esilinastus, mis jõuavad lähinädalatel ka ETV eetrisse.

Kinos Sõprus esilinastus neli filmi:

"Kadunud tähed", režissöör Katrina Lehismäe

Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse põhjustas suurima sundrände pärast II maailmasõda Euroopas. Tihti räägitakse meedias just täiskasvanutest, kes asuvad elama uude riiki. Film juhib tähelepanu sageli nähtamatutele sõjaohvritele - lastele ja nende toimetuleku mehhanismidele. Filmi keskmes on kaks last, Maša (11) ja Saša (12), kes on sõjapõgenikud Ukrainast. Kuigi tegu on erinevate peredega, on neil siiski kõigil midagi ühist – uue elu alustamine uues riigis ja tundmatus keeles. Näeme nende haavatavatust, aga ka tohutut vastupidavust, olles võimelised kohanema ja suhtuma positiivselt oma ebakindlasse tulevikku Eestis. Režissöör ja produtsent Katrina Lehismäe. Tootja Significant Bullet Productions.

"Maarjamaa salatoimikud", režissöörid Johan Huimerind ja Sten Haljak

Dokumentaalfilm jälgib Ailit, Alo, Ivo ja Linust, kelle elu on puudutanud kokkupuude anomaalsete nähtustega. Nende lood viivad Eesti unenäolistele ääremaadele, kus argine põimub paranormaalsega. Filmi keskmes on inimlik soov mõista nähtamatut ja kuulata neid, kelle kogemusi sageli eiratakse. See on rahulik ja inimlik teekond tundmatu piirile, mis ei otsi tõestust, vaid püüab mõista, mida tähendab uskuda seda, mida teised ei näe. Režissöörid Johan Huimerind ja Sten Haljak. Produtsendid Maie Rosmann ja Johan Huimerind. Tootja Ilmatar Film.

"Narva Veneetsia", režissöör Alexandra Pärn

Narva Veneetsia suvine paradiis saab kohtumispaigaks kohalike traditsioonidele ja rahvusvaheliste kunstnike kaasaegsele loomingule, mis annab võimaluse leida ühine keel ning koos midagi luua. Režissöör Alexandra Pärn. Produtsent Lennart Mathias Männik. Tootja Münchhausen Films.

"Ära sega, ma mõtlen!", režissöörid Andres Keil ja Jaak Kilmi

Tartu. Väike ülikoolilinn põhjapoolkeral. Igal argipäeval peale tööpäeva lõppu alustavad paljud selle linna asukad selgesuunalisi liikumisi. Mõõdetud tempoga. Äärmise kindlameelsusega. Nad kogunevad keldrites, kõrtsides, baarides, restoranides, vinoteekides, jõelaevadel. Igal õhtul on nad kuskil linnapeal. Tegevuses. Nad on mälumängurid. Õhtuhämaruse valitsejad. Silja, Toivo ja Toomas on andnud oma käe mälumängule. Mis juhtub kui meie tegelased ühes ruumis kokku saavad? Kui palju nad teavad? Režissöörid Andres Keil ja Jaak Kilmi. Produtsent Jaak Kilmi. Tootja Pimik.

Kokku valmib "Eesti lugude" sarjas tänavu kaheksa filmi, peagi on vaatajate ette jõudmas ka Ivar Murdi ja Taavi Aruse, Janek Murdi, Erik Tikani ning Erik Norkroosi uue lühidokumenaalid.

Toimetaja: Kaspar Viilup

