Galerii: Henrik Visnapuu auhinna pälvisid Janika Kronberg ja Reijo Roos

Kirjanike Majas anti üle Visnapuu auhinnad
Luuletaja Henrik Visnapuu nimelise kultuuri- ja kirjandusauhinna pälvisid kirjandusteadlane Janika Kronberg ja luuletaja Reijo Roos.

Visnapuu auhinnale esitati neliteist kandidaati USA-st, Soomest, Prantsusmaalt, Hollandist ja Eestist. Kandidaate oli ilukirjanduse, visuaalkultuuri, poliitika, muusika ja kultuuriteaduste valdkonnast.

Henrik Visnapuu nimelise elutöö auhinna pälvis kirjandusteadlane Janika Kronberg, kes on uurinud ja käsitlenud peamiselt teise maailmasõja järgset eesti pagulaskirjandust, mis oma ilmumisajal oli suuremale osale kodumaistest lugejatest kättesaamatu ning millel ka juhuslikult Eestisse jõudnuna puudus tegelik retseptsioon.

Kronbergi käsitlus ei ole kunagi pelgalt akadeemiliselt distantsilt kirjutatud kirjanduslugu. Proovides mõista ja kogeda sama, mida tema käsitletavad kirjanikud aastakümneid varem, on ta lisaks põhjalikule arhiivitööle rännanud ka füüsiliselt oma käsitletavatega samadel radadel – näiteks Karl Ast-Rumori jälgedes Marokos ja Karl Ristikivi jälgedes Kreekas.

Kronberg on juhtinud Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonda ning olnud ajakirja Looming peatoimetaja.

Väljapaistva noore autori auhinna pälvis Reijo Roos (sündinud 2003), kes on Soome-Eesti silla ehitaja. Keskkooliõpilasena pani ta kokku Soome-teemalise kakskeelse luuleantoloogia "Sinisild/Sinisilta" (2020), järgmisel aastal rajas ta ühenduse Kirjanike Liidu Noored ning algatas peagi ka selle iga-aastase almanahhi "Grafomaania".

2023. aastal ilmunud Roosi teine autoriraamat "Tere kas tohib / tere kas võisõ" on kolmkeelne kogu, mis sisaldab värsse eesti, võro ja soome keeles.

Auhinnale olid tänavu nomineeritud veel Helga Merits, Juhani Salokannel ning Jaak Treiman.

Henrik Visnapuu nimeline kirjanduspreemia loodi USA-s 1952. aastal ja seda anti välja kuni aastani 2007. Seejärel tegevus katkes auhinnafondi loonute surma tõttu. Visnapuu auhind taastati 2020. aastal, otsustades auhinda välja anda igal teisel aastal ning laiendas auhinna haardeulatust üldisemaks kultuuriauhinnaks. Auhinda annavad välja Eesti Rahvuskomitee koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Luunja vallavalitsusega.

Toimetaja: Karmen Rebane

