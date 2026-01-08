Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

Anne Veski rääkis kultuurisaates "OP", et heast lauljast teeb diiva elupikkune töö ja tõdes, et tema on diiva ainult lava peal, igapäevaelus on ta lihtsalt Anne. Veski sõnul ei saa artist arg olla ja temagi elus on olnud aegu, mil tuleb endale ise usinasti tööd otsida.

"Ma tunnen ennast oma nahas täiesti hästi. Ega ma ju seda ei tunneta, et ma olen Anne Veski. Mina olen mina. Inimene, kes laulab ja keda rahvas tunneb, osa teab mu laule peast ja nendele ma esinengi," ütles laulja Anne Veski.

Veski sõnul ei mõtle ta poodi minnes selle peale, kas teda ära tuntakse. "Ma lähen lihtsalt poodi, panen mütsi pähe ja prillid ette ning teen oma asjad ära. Ega ma ei vaata rahva hulka niimoodi, kas keegi on mind märganud. Ma ju näen, kui nad märkavad ja omavahel sositavad. Aga mul on mingi immuunsuskest, et ma ei pööra sellele tähelepanu. Kui ma rääkima ei hakka, ei pöörata mulle tähelepanu, sest miskipärast ma räägin väga kõvasti, siis vaadatakse küll, et seda häält ma olen kuulnud, kas see on Anne Veski," sõnas ta.

Proovis kätt ärimaailmas, kuid mõistis üsna ruttu, et see pole tema kirg

Lauljanna arvates teeb heast lauljast diiva elupikkune töö. "Kuidas kellelgi see välja kukub, aga minu jaoks on see mingil määral elu saatus. Ma ei ole muud midagi teinud, õnneks olen kogu aeg arenenud ja saanud selleks Anne Veskiks, kes ma praegu olen. Kuidas Anne Veski diivaks sai? Eks ikka töö, kontserdid ja laulud. Ma istun siin stuudios sinuga nagu kaks normaalset inimest ja nii palju kui ma olen kuulsate inimestega kohtunud, nad ongi kõik normaalsed inimesed. Kellel on kiiksud, neil on oma kompleksid, aga ma kardan, et kompleksidega inimene ka kaugele ei jõua. Diiva olen lava peal, elus olen lihtsalt Anne," muheles Veski.

Veski elus on olnud ka aegu, mil ta proovis kätt ärimaailmas. "Kasukamüügiga ma rikkaks ei saanud. 1990. aastatel hakkasid kõik äri tegema ja kuna mulle pakuti kasukamüügiäri, siis ma natukene selles osalesin, aga sain varsti aru, et iga asjaga tuleb ikka ise tegeleda. Ei saa jätta firmat nii, et käid kohapeal üks kord nädalas ja vahepeal, kui kassi ei ole, siis hiired teevad, mida nad tahavad. Äri müüsime maha ja õnneks saime oma raha tagasi," meenutas Veski.

Ennast tuleb ise müüa, artist ei saa arg olla

Lauljanna tõi välja, et 1990. aastad ei olnud tema jaoks kohutav aeg.

"Esimese asjana lasti meid kõiki Eesti Riiklikust Filharmooniast lahti. Kuna meil olid aastased lepingud, siis iga aasta algul neid kas pikendati või siis ei pikendatud. Eesti Riikliku Filharmoonia asemel loodi Eesti Kontsert ja meid sinna keegi tööle ei kutsunud. Ma olen seda ennegi öelnud, et hakkasin ise endale tööd otsima. Võtsin kollase kontaktiraamatu lahti ja helistasin kõik Eesti kultuurimajad läbi, et mul laps laulab, äkki tahate ansamblit, aga mul on endal ka vaba aega. Nii need uued kontaktid tulid. Ennast tuleb ise müüa, ei saa arg olla. Õnneks on seda rahva armastust nii palju jätkunud, et ikka leiti sind ka siis üles ja pakuti tööd," on Veski oma publikule tänulik.

Veski repertuaari kuulub ligikaudu 500 laulu ja ühegi laulu pärast ta piinlikust ei tunne. "Ma olen lihtsalt nii kahe jalaga maa peal olev inimene, et ma ikka enne mõtlen läbi, mida ma teen," lausus ta.

"Artistid arvavad, et kõikidest lugudest, mis me teeme, saavad hitid, aga kõigist ei saa, rahvas ise valib selle hiti. Meil on vedanud, et meil on nii palju laule, kust rahvas saab vaadata, mis neile lõpuks meeldib, ja mida me ise tahame laulda."

Märtsi alguses toimub Unibet Arenal Veski juubelikontsert. "Eelmine kord oli meil saal puupüsti täis, nii et me võtame selle riski uuesti," muigas Veski vastates saatejuhi küsimusele, kas Eesti suurimas kontserdisaalis kontserdi korraldamine on suur risk.

Inimesed ei vanane, vaid eemalduvad noorusest

Vananemise ees Veski suurt hirmu ei tunne ning vaimult tunneb ta end ikka nii, nagu on alati tundnud. "Mulle meeldib vananemise asemel öelda, et me kõik eemaldume noorusest. Teinekord lihtsalt ei jookse võib-olla nii kiiresti, aga kõik muu on ju sama. Kui sa ikkagi hoolitsed oma füüsilise vormi eest, siis ma ütleks, et ma tunnen ennast iseenda sees väga hästi."

Lisaks rõhutas laulja, et tema publik eemaldub noorusest temaga koos. "Kui nemad armastasid mind 20-aastaselt, siis nad armastavad mind 40-aastaselt ja armastavad ka 60-aastaselt, sest nemad ju kasvavad samamoodi nagu mina. Ja nende lemmiklaulud jäävad õnneks samadeks – kes armus minu laulu saatel, kes läks minu laulu saatel lahku. Nemad elavadki koos minuga ja jõuavad minuga ühte punkti. Nii kaua, kui meil kõigil on tervist, rõõmu ja tahtmist, jätkub meil ka tööd," rääkis ta.

Veski abikaasa Benno Beltšikov, kes oli talle toeks nii kodus kui ka tööelus, lahkus meie seast 2022. aastal. Kuigi kodus pole enam kedagi, kellega asju läbi arutada, saab lauljanna nõu küsida bändikaaslastelt ja sõbrannadelt.

"Ma olen sellise demokraatia esindaja, et te võite kõik öelda, mis te arvate, aga ma teen nii, nagu ma mõtlen," naeris ta. "Mulle meeldib arutada, aga otsuse pean ikkagi mina vastu võtma ja mina vastutan, sest kõik näitavad ju näpuga, et näe, tema tegi valesti. See, et sulle keegi valesti nõu andis, ei huvita kedagi. Sina oled ju see esinägu," muheles ta.