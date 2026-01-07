X!

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

Jaanuari esimesi kultuurisaateid "OP" juhib Ave-Marleen Rei kõrval Margus Saar.

8. jaanuaril teeb oma "OP-i" debüüdi Margus Saar, kes asendab haigestunud Owe Peterselli.

"Heal meelel tulin kolleegidele ootamatus olukorras appi," sõnas Margus Saar, kes on juhtinud väga erinevaid ETV saateid, kuid "OP-i" ridadesse jõudis esimest korda.

Margus Saar teeb jaanuari esimeses saates ka omamoodi ajalugu, intervjueerides Anne Veskit. "Nagu selgus, ei ole Anne Veski "OP-i" veel kordagi külastanud," märkis Saar. Usutluses avab Veski oma pika karjääri keerukamaid aegu, lemmiklavasid Eestis ja sedagi, mida arvab Spotifyst ja keda usaldab otsustes.

Margus Saar juhib kultuurisaadet koos Ave-Marleen Reiga. Aasta esimene "OP" on Rei sõnul teemadevaliku poolest kirev.

"Uurime, kuidas sünnivad fotograaf Arne Maasiku installatsioonid, jälitame noorsooteatri inspitsienti tema tööpäeval ja ajame juttu draamateatri näitlejanna Marian Eplikuga, kes tuleb jaanuari lõpus publiku ette monolavastusega. Käime ära ka Viljandis ja tutvume bändiga Oopus."

"OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.

