EKA-s avati rulaskeenest lähtuv grupinäitus ja noore maalikunstniku isikunäitus

Grupinäitus "Vajame rohkem siseruume" tõukub Krulli rulapargi hiljutisest sulgemisest. Projekt toob kokku kohalikke ja rahvusvahelisi kunstnikke Tallinna rulaskeenest ning tegeleb rulasõiduga kui kunstivormiga, samal ajal seostavad tegijad pargi sulgemist ka gentrifikatsiooniga.

"Ma usun, et rulatamine on ka ise kunstivorm ja see on ühtlasti kunstnike inkubaator. Suure osa ajast on need underground artistid, ma lootsin selle näitusega tuua ka esile loojaid, kes ei kuulu peavoolu, nad ei ole ka otseselt peidus, aga see näitus avab neile ukse," rääkis kuraator Eric-Oliver Theriault "Aktuaalses kaameras".

Kunstiteoste kõrval on võimalik näitusel ka mängida legendaarseid rulavideomänge ja spetsiaalsetel aegadel avatakse näitusesaal ka rulatajatele sõitmiseks.

"Avamisel ja galerii tavalistel lahtiolekuaegadel ei jõua siin silma peal hoida, aga tulevikus saab pühapäeviti ja kolmapäeviti õhtuti sõitmas käia, selle info paneme ka internetti üles," täpsustas kuraator Jaagup Mägi.

EKA-s maali eriala kolmandal kursusel õppiva Liisa Nurkliku jaoks sai värske isikunäitus "Eksimas" alguse otsingutest ja eksimisest. Iga maal on tema sõnul väike leid pikemast protsessist ning ta soovib sama suunda ka tulevikus jätkata.

"Need on väga materjali- ja värvikeskses maalid. Ma täpselt ei teadnud üks hetk, mida ma soovin maalida või kuhu suunas ma soovin liikuda oma töödega. Ainus viis, mis ma leidsin, oli tegeleda puhtalt värvi ja materjaliga ning need tööd sündisid soovist näha midagi, mida ma ei osanud ise ka oodata," avas Nurklik.

Mõlemad näitused jäävad avatuks veebruari keskpaigani.