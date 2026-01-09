X!

EKA-s avati rulaskeenest lähtuv grupinäitus ja noore maalikunstniku isikunäitus

Kunst
„Vajame rohkem siseruume“ näitus EKA-s
Vaata galeriid
15 pilti
Kunst

EKA galeriis avati neljapäeval korraga kaks uut väljapanekut: esimesel korrusel saab näha rulakultuurist tõukuvat grupinäitust, teisel korrusel aga maalitudeng Liisa Nurkliku isikunäitust.

Grupinäitus "Vajame rohkem siseruume" tõukub Krulli rulapargi hiljutisest sulgemisest. Projekt toob kokku kohalikke ja rahvusvahelisi kunstnikke Tallinna rulaskeenest ning tegeleb rulasõiduga kui kunstivormiga, samal ajal seostavad tegijad pargi sulgemist ka gentrifikatsiooniga.

"Ma usun, et rulatamine on ka ise kunstivorm ja see on ühtlasti kunstnike inkubaator. Suure osa ajast on need underground artistid, ma lootsin selle näitusega tuua ka esile loojaid, kes ei kuulu peavoolu, nad ei ole ka otseselt peidus, aga see näitus avab neile ukse," rääkis kuraator Eric-Oliver Theriault "Aktuaalses kaameras".

Kunstiteoste kõrval on võimalik näitusel ka mängida legendaarseid rulavideomänge ja spetsiaalsetel aegadel avatakse näitusesaal ka rulatajatele sõitmiseks.

"Avamisel ja galerii tavalistel lahtiolekuaegadel ei jõua siin silma peal hoida, aga tulevikus saab pühapäeviti ja kolmapäeviti õhtuti sõitmas käia, selle info paneme ka internetti üles," täpsustas kuraator Jaagup Mägi.

EKA-s maali eriala kolmandal kursusel õppiva Liisa Nurkliku jaoks sai värske isikunäitus "Eksimas" alguse otsingutest ja eksimisest. Iga maal on tema sõnul väike leid pikemast protsessist ning ta soovib sama suunda ka tulevikus jätkata.

"Need on väga materjali- ja värvikeskses maalid. Ma täpselt ei teadnud üks hetk, mida ma soovin maalida või kuhu suunas ma soovin liikuda oma töödega. Ainus viis, mis ma leidsin, oli tegeleda puhtalt värvi ja materjaliga ning need tööd sündisid soovist näha midagi, mida ma ei osanud ise ka oodata," avas Nurklik.

Mõlemad näitused jäävad avatuks veebruari keskpaigani.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:45

Sadamateatris esietendub Mari-Liis Lille dokumentaallavastus "Ütlemata"

18:23

2025. aasta kõige omanäolisem lasteraamatu auhinna sai koomiksiraamat "Salalaegas" Uuendatud

17:49

Südalinna teatris esietendub Mihhail Durnenkovi näidend "Diiva"

17:06

Uue muusika reede: Smilers, Bruno Mars, Karju Lauristin, Sault jpt Uuendatud

15:31

Multimeediafestival Intrepid Extravaganza avalikustas muusikaprogrammi

15:28

EKA-s avati rulaskeenest lähtuv grupinäitus ja noore maalikunstniku isikunäitus

14:56

Kunstnik Kaspar Tamsalu: noortel kunstnikel on AI tõttu keerulisem tööturule siseneda

13:39

Noorsooteatri inspitsient: inspitsient peab väga inimeste inimene olema

08:26

Sinijärve raamatusoovitused: Keräneni "Saunarahu" on igas mõttes kuum raamat

08:05

Marian Eplik monolavastusest "Prima facie": ideaalmaailmas ei kõnetaks see kedagi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.01

Ain Mäeots lahkus Vanemuise teatrist

07.01

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

08.01

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

17:06

Uue muusika reede: Smilers, Bruno Mars, Karju Lauristin, Sault jpt Uuendatud

08:05

Marian Eplik monolavastusest "Prima facie": ideaalmaailmas ei kõnetaks see kedagi

07.01

Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

08.01

Pildid: Jõhvis algasid German Golubi uue filmi "Teie teenistuses" võtted

07.01

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

08.01

Saaremaa ooperipäevade peaprodutsendina asub tööle Priit Mikk

08:26

Sinijärve raamatusoovitused: Keräneni "Saunarahu" on igas mõttes kuum raamat

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo