Multimeediafestival Intrepid Extravaganza avalikustas muusikaprogrammi

7. veebruaril toimub Tallinnas kolmandat korda multimeediafestival Intrepid Extravaganza, mis tähistab alternatiivkultuuri läbi muusika, filmi ja kunsti, aga ka videomängude.

Korraldaja Simo Atso sõnul on tänavune Intrepid Extravaganza viimane võimalus kogeda festivali selle senisel kujul – järgmisel aastal on plaanis hakata senist vormi murdma. "Extravaganza ei kao, aga saab olema lihtsalt teistsugune. 2024–2026 festivalitriloogia on moment omas ajas, ei tahaks edaspidi end väga korrata."

"Extravaganza sai alguse soovist ja missioonist tähistada Eesti alternatiivskeenet. Kuigi see soov on endiselt alles, võib selle vorm edaspidi olla kas natuke või väga erinev sellest, milline see festival kolme aasta jooksul on olnud," lisas festivali kunstiline juht Emma Leeloo Dillon.

Lisaks tänavu 10. sünnipäeva tähistavale korraldajabändile Intrepid on tänavuses artistinimistus Paide indirokibänd Ans. Andur, tänavu Areeni aasta albumi tiitliga pärjatud uue pungi punt Skoone, Kadri Sammeli tumemuusika projekt Bedless Bones, uuekooli tehnilise death metal'i nelik Aš-šur ja värske alternatiivroki bänd Open Heart Surgery.

Muusika kõrval saab 12 tundi kestval festivalil osa võtta filmiprogrammist, kus näitamisel nii lühifilmid kui ka muud audiovisuaalkunsti teosed. Samuti on koostöös videomängude muuseumiga Lvl!up! avatud videomängude tuba ja kunstinäitus.

Tänavuse näituse juhtmotiiviks on valitud eluring, kuna selle aastaga saab Extravaganza praegune eluring täis, et see saaks sündida millegi uuena.

"Nii kunstinäituse kui filmiprogrammi sisuline põhimõte on olnud pakkuda kirevat väljalõiget hetkeskeenest, kaasata võimalikult palju eri taustade ja tehnikatega autoreid, et laiendada nende teoste kõlapinda. Aga ka selleks, et festivali külastaja saaks oma maitset ja silmaringi avardada, inspireeruda kas rohkem kunsti looma, seda tarbima või elu läbi kellegi teise pilgu nägema," kirjeldas Dillon, kes kureerib teist aastat festivali kunstiprogrammi.

"Eriliseks teeb meie kava see, et saab kogeda nii täiesti põrandaalust ja koolitöö raames valminud kui ka kaasaegse kunsti sfääris ja rahvusvahelisel areenil figureerivat loomingut. See on tohutu kogukonna kokkutuleku ja individuaalsete kunstnike-filmitegijate töörühkimise kulminatsioon," lisas ta.

Filmi- ja kunstiprogrammi avalikustab festival vahetult enne sündmust. Filmiprogrammi peakuraator on Raoul Kirsima.

Intrepid Extravaganza toimub Tallinnas Erinevate Tubade Klubis 7. veebruaril.