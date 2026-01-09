X!

Multimeediafestival Intrepid Extravaganza avalikustas muusikaprogrammi

Muusika
Intrepid Extravaganza
Intrepid Extravaganza Autor/allikas: Evert Palmets
Muusika

7. veebruaril toimub Tallinnas kolmandat korda multimeediafestival Intrepid Extravaganza, mis tähistab alternatiivkultuuri läbi muusika, filmi ja kunsti, aga ka videomängude.

Korraldaja Simo Atso sõnul on tänavune Intrepid Extravaganza viimane võimalus kogeda festivali selle senisel kujul –  järgmisel aastal on plaanis hakata senist vormi murdma. "Extravaganza ei kao, aga saab olema lihtsalt teistsugune. 2024–2026 festivalitriloogia on moment omas ajas, ei tahaks edaspidi end väga korrata."

"Extravaganza sai alguse soovist ja missioonist tähistada Eesti alternatiivskeenet. Kuigi see soov on endiselt alles, võib selle vorm edaspidi olla kas natuke või väga erinev sellest, milline see festival kolme aasta jooksul on olnud," lisas festivali kunstiline juht Emma Leeloo Dillon.

Lisaks tänavu 10. sünnipäeva tähistavale korraldajabändile Intrepid on tänavuses artistinimistus Paide indirokibänd Ans. Andur, tänavu Areeni aasta albumi tiitliga pärjatud uue pungi punt Skoone, Kadri Sammeli tumemuusika projekt Bedless Bones, uuekooli tehnilise death metal'i nelik Aš-šur ja värske alternatiivroki bänd Open Heart Surgery.

Muusika kõrval saab 12 tundi kestval festivalil osa võtta filmiprogrammist, kus näitamisel nii lühifilmid kui ka muud audiovisuaalkunsti teosed. Samuti on koostöös videomängude muuseumiga Lvl!up! avatud videomängude tuba ja kunstinäitus.

Tänavuse näituse juhtmotiiviks on valitud eluring, kuna selle aastaga saab Extravaganza praegune eluring täis, et see saaks sündida millegi uuena.

"Nii kunstinäituse kui filmiprogrammi sisuline põhimõte on olnud pakkuda kirevat väljalõiget hetkeskeenest, kaasata võimalikult palju eri taustade ja tehnikatega autoreid, et laiendada nende teoste kõlapinda. Aga ka selleks, et festivali külastaja saaks oma maitset ja silmaringi avardada, inspireeruda kas rohkem kunsti looma, seda tarbima või elu läbi kellegi teise pilgu nägema," kirjeldas Dillon, kes kureerib teist aastat festivali kunstiprogrammi.

"Eriliseks teeb meie kava see, et saab kogeda nii täiesti põrandaalust ja koolitöö raames valminud kui ka kaasaegse kunsti sfääris ja rahvusvahelisel areenil figureerivat loomingut. See on tohutu kogukonna kokkutuleku ja individuaalsete kunstnike-filmitegijate töörühkimise kulminatsioon," lisas ta.

Filmi- ja kunstiprogrammi avalikustab festival vahetult enne sündmust. Filmiprogrammi peakuraator on Raoul Kirsima.

Intrepid Extravaganza toimub Tallinnas Erinevate Tubade Klubis 7. veebruaril.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:45

Sadamateatris esietendub Mari-Liis Lille dokumentaallavastus "Ütlemata"

18:23

2025. aasta kõige omanäolisem lasteraamatu auhinna sai koomiksiraamat "Salalaegas" Uuendatud

17:49

Südalinna teatris esietendub Mihhail Durnenkovi näidend "Diiva"

17:06

Uue muusika reede: Smilers, Bruno Mars, Karju Lauristin, Sault jpt Uuendatud

15:31

Multimeediafestival Intrepid Extravaganza avalikustas muusikaprogrammi

15:28

EKA-s avati rulaskeenest lähtuv grupinäitus ja noore maalikunstniku isikunäitus

14:56

Kunstnik Kaspar Tamsalu: noortel kunstnikel on AI tõttu keerulisem tööturule siseneda

13:39

Noorsooteatri inspitsient: inspitsient peab väga inimeste inimene olema

08:26

Sinijärve raamatusoovitused: Keräneni "Saunarahu" on igas mõttes kuum raamat

08:05

Marian Eplik monolavastusest "Prima facie": ideaalmaailmas ei kõnetaks see kedagi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.01

Ain Mäeots lahkus Vanemuise teatrist

07.01

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

08.01

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

17:06

Uue muusika reede: Smilers, Bruno Mars, Karju Lauristin, Sault jpt Uuendatud

08:05

Marian Eplik monolavastusest "Prima facie": ideaalmaailmas ei kõnetaks see kedagi

07.01

Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

08.01

Pildid: Jõhvis algasid German Golubi uue filmi "Teie teenistuses" võtted

07.01

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

08.01

Saaremaa ooperipäevade peaprodutsendina asub tööle Priit Mikk

08:26

Sinijärve raamatusoovitused: Keräneni "Saunarahu" on igas mõttes kuum raamat

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo