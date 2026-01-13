X!

Carolina Pihelgas: tahaksin Loomingu nähtavust suurendada

Kirjandus
Carolina Pihelgas
Carolina Pihelgas Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kirjandus

Teisipäeval valiti kirjandusajakirja Looming peatoimetajaks luuletaja ja kirjanik Carolina Pihelgas. ERR-ile antud intervjuus ütles Pihelgas, et soovib suurendada ajakirja nähtavust ning sealjuures ka kohalolu veebikanalites.

Seni Loomingu juures kriitikatoimetajana tegutsenud Pihelgas sõnas, et suuri muutusi pika traditsiooniga kirjandusajakirjas ta kaasa ei too. "Ikka endiselt jääb see ajakirjaks, kus põhifookus on Eesti ilukirjandusel, kirjandusartiklitel ja -kriitikal. Et ta annaks ülevaate sellest, mis praegu kirjanduses toimub. See kõik kindlasti jätkub," selgitas Pihelgas, kes astub ametisse 2021. aastast Loomingu peatoimetajana töötanud Indrek Mesikepa asemele.

"Aga tahaksin proovida ajakirjale natukene rohkem nähtavust tuua, kohalolu veebis suurendada, autorite ringi laiendada ja nii edasi," rääkis Pihelgas ning lisas, et soov on tuua sisse ka moment maailmakirjandusest.

"Võib-olla rohkem luuletõlkeid või tõlkijate tutvustusi maailmakirjanduses, aga põhijoon on see, et oleks võimalikult mitmekesine autorkond."

Veebiküsimusest ei pääse uue peatoimetaja sõnul üle ega ümber. "Sest väga suur hulk lugejaid loevadki tekste veebis. Ma näen, et paberväljaanne on ikkagi põhiline, see peab kindlasti jääma, aga kohalolu veebis on kindlasti väga oluline. Tahan, et veebis oleks rohkem tekste ja väga tore oleks ka rohkem arhiivimaterjale kasutada lisaks sotsiaalmeediale," sõnas Pihelgas, kes aastatel 2013 kuni 2020 oli ka noorte autorite loomingule keskenduva ajakirja Värske Rõhk peatoimetaja.

Ajakirja kaanehinnas väga suurt muudatust Pihelgas ette ei näe. "Autorite honorarid sõltuvad kultuuriministeeriumi eelarvest. Kaanehind on kultuurilehe enda otsustada ja see on aegamisi tõusnud, püsides siiski taskukohasena. Väga suurt muudatust selles lähiajal ei tule, aga loomulikult on kultuurivaldkonna rahastus üldisemalt kindlasti küsimus," tõdes ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

