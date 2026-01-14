X!

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

Film
Foto: Anastassia Volkova
Film

Ida-Virumaal algasid režissöör German Golubi uue mängufilmi "Teie teenistuses" võtted. Golub võitis tudengi-Oscari filmiga "Mu kallid laibad" ning peatselt jõuab kinodesse tema esimene täispikk mängufilm "Meie Erika".

Järgmisel talvel kinodesse jõudva mängufilmi "Teie teenistuses" peategelane on patrullpolitseinik Helen, kelle lähedane paneb toime kuriteo.

"Politsei puutub [sellega] igapäevaselt kokku, et nad aitavad inimesi väga rasketest olukordadest välja, aga tihtipeale – ma arvan paljudel, ka näitlejatel võib seda juhtuda – tuleb koju kaasa. Ja siis tekivad konfliktid ja sisemised võitlused," rääkis Heleni osatäitja Piret Krumm.

"See on ääretult huvitav materjal. Iga võttepäev on täis eneseületusi, endast möödaminemisi, aga see on tohutult paeluv ja arendav ning German Golub on kindlasti üks paremaid režissööre, kellega ma tööd olen teinud," lausus Krumm.

Film võetakse üles Ida-Virumaal. "Ida-Virumaal maal on nii palju kihte ja huvitavaid kohti, mida väga tihti ei ole eesti filmides näha. Me tahtsime need kihid – modernne, vana ja siis erinevaid vahepealseid seisundid – kätte saada. Meile tundus, et Ida-Virumaal [neid] leidub. Meil oli õigus," avas Golub.

Kohalik loodus tervitas võttegruppi kõigepealt ligi 20 miinuskraadiga.

"Meil on väga külm ja sellest tulenevalt kipuvad paljud asjad ära jäätuma ja külmuma. Esimesel päeval me ei arvestanud, et meie soojad bussid võivad lihtsalt lakata töötamast, aga muidugi külm töötab ka teistpidi kasuks – see tekitab meie filmi nii ilusad kaadrid," märkis Krumm.

"Kui meil oli esimene mõttevahetus Germaniga selle filmi teemadel, siis meie mõlema jaoks oli väga oluline minna filmi tegevusega Tallinnast kaugemale, rääkida nendest inimestest, kes väga tihti eesti filmides ekraanile ei pääse. Me leidsime selle idee kirjutamiseks kogenud ja suurepärased stsenaristid Livia Ulmani ja Andris Feldmanise. Ma tahaks öelda, et selles loomingulises koosseisus on sündinud või sündimas üks väga äge ja naljakas eesti film," lausus produtsent Evelin Penttilä.

Filmi eelarve on 1,4 miljonit eurot ja see jõuab kinodesse järgmise aasta veebruaris.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14.01

Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

14.01

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

14.01

Headreadi raamatuaasta blogi: Ernst Jandli "Õnnesoov"

14.01

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

14.01

Elen Lotman: filmikirjaoskus peaks olema õpetatav laiaulatusliku õppeaineülese oskusena

14.01

Pildid: EKKM-is avati EKA fotograafia eriala tudengite näitus "Kus te? Me kursis."

14.01

Londonis ilmunud helilooja Peter Fribbinsi plaadil lööb kaasa ka Johan Randvere

14.01

Fotografiska Tallinn avab Euroopa kultuuripealinnas Oulus näituse "Play"

14.01

Festivali Docpoint Tallinn avab Taavi Aruse dokfilm "Puuluup – kaablid autos veel"

14.01

Tänavuse August Pulsti stipendiumiga otsitakse pärimusmuusikasaadete loojaid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.01

Ansambel Vennaskond pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

13.01

Loomingu peatoimetajaks saab Carolina Pihelgas

14.01

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

14.01

Marju Kõivupuu: taliharjapäev murrab talve selgroo

13.01

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

14.01

Pildid: EKKM-is avati EKA fotograafia eriala tudengite näitus "Kus te? Me kursis."

13.01

Berliinis esietendus Von Krahli ja saksa trupi koostöölavastus

12.01

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

14.01

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

13.01

Aasta betoonehitis 2025 konkursil osaleb 12 ehitist

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo