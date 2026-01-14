Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

Järgmisel talvel kinodesse jõudva mängufilmi "Teie teenistuses" peategelane on patrullpolitseinik Helen, kelle lähedane paneb toime kuriteo.

"Politsei puutub [sellega] igapäevaselt kokku, et nad aitavad inimesi väga rasketest olukordadest välja, aga tihtipeale – ma arvan paljudel, ka näitlejatel võib seda juhtuda – tuleb koju kaasa. Ja siis tekivad konfliktid ja sisemised võitlused," rääkis Heleni osatäitja Piret Krumm.

"See on ääretult huvitav materjal. Iga võttepäev on täis eneseületusi, endast möödaminemisi, aga see on tohutult paeluv ja arendav ning German Golub on kindlasti üks paremaid režissööre, kellega ma tööd olen teinud," lausus Krumm.

Film võetakse üles Ida-Virumaal. "Ida-Virumaal maal on nii palju kihte ja huvitavaid kohti, mida väga tihti ei ole eesti filmides näha. Me tahtsime need kihid – modernne, vana ja siis erinevaid vahepealseid seisundid – kätte saada. Meile tundus, et Ida-Virumaal [neid] leidub. Meil oli õigus," avas Golub.

Kohalik loodus tervitas võttegruppi kõigepealt ligi 20 miinuskraadiga.

"Meil on väga külm ja sellest tulenevalt kipuvad paljud asjad ära jäätuma ja külmuma. Esimesel päeval me ei arvestanud, et meie soojad bussid võivad lihtsalt lakata töötamast, aga muidugi külm töötab ka teistpidi kasuks – see tekitab meie filmi nii ilusad kaadrid," märkis Krumm.

"Kui meil oli esimene mõttevahetus Germaniga selle filmi teemadel, siis meie mõlema jaoks oli väga oluline minna filmi tegevusega Tallinnast kaugemale, rääkida nendest inimestest, kes väga tihti eesti filmides ekraanile ei pääse. Me leidsime selle idee kirjutamiseks kogenud ja suurepärased stsenaristid Livia Ulmani ja Andris Feldmanise. Ma tahaks öelda, et selles loomingulises koosseisus on sündinud või sündimas üks väga äge ja naljakas eesti film," lausus produtsent Evelin Penttilä.

Filmi eelarve on 1,4 miljonit eurot ja see jõuab kinodesse järgmise aasta veebruaris.