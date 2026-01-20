Galerii: esilinastus Eesti Telefilmi ja Elisa uus põnevussari "Pimeduses"

Artise kinos toimus esmaspäeval Elisa ja Eesti Telefilmi uue põnevussarja "Pimeduses" esilinastus. Pingeline draama kujutab Eesti ühiskonda hetkedel, mil ulatuslik diversiooniakt jätab riigi ilma elektrita ja vallandab kriisi, milleks keegi valmis ei ole.

"Pimeduses" toob vaatajani loo Tallinnas elavast isast ja tema kahest lapsest, kelle elu muutub tundidega, kui elekter kaob ja pealinnas hakkab kaduma elementaarne turvatunne. Perekond otsustab põgeneda linnas valitsevast kaosest ning suundub Soomaa poole esivanemate mahajäetud talumajja, lootes leida sealt pelgupaiga. Teekond, mis näib alguses ainsa mõistliku väljapääsuna, kujuneb aga ohtlikuks retkeks läbi mureneva ühiskonna ja inimliku hapruse.

Üritusel vaadati sarja avaepisoodi ning sellele järgnes vestlus ja küsimuste-vastuste voor sarja tegijatega.

Sarja filmiti alates 2024. aastast ning kokku tehti ligi 30 võttepäeva erinevatel aastaaegadel, sest pere lugu rullub lahti pikema ajaperioodi jooksul. ""Pimeduses" on üks eriefektiderohkemaid Eesti telesarju ning ekraanil hargneb lahti täiemahuline kriisistsenaarium," ütles produtsent Jaan Laugamõts.

Sarja režissöör-lavastaja Ove Musting sõnas, et sarja puhul oli oluline hoida vaataja kogemus võimalikult lähedal sellele, mida kogeb ekraanil nähtav pere.

"Pealkirjas olev pimedus ei tähenda ainult elektrikatkestust, vaid ka infopimedust. Me jälgime ühe pere teekonda ning ka vaataja ei saa teada palju rohkem, kui see pere ise. Kui raadiost ei kosta uudiseid ja ümberringi puuduvad selgitused, tekib küsimus, kust saab üks tavaline perekond infot ja mida päriselt ette võtta," ütles Musting.

Mustingu sõnul konsulteeriti sarja arendamise käigus mitmete valdkonna ekspertidega, et hoida loo aluspind usutavana.

"Kaasasime energeetikuid, et mõista elektrisüsteemi haavatavusi, ning politsei- ja päästeteenistuse spetsialiste, et saada ülevaade reaalsest reageerimisest ja sellest, millised oleksid esmased reaktsioonid ning millal tekib tõeline kaos. See ei ole tehniline dokumentaalsari, kuid tahtsime, et lugu oleks realistlik ja usutav," lisas Musting.

Kuueosalise sarja peaosades on Karol Kuntsel, Eliis-Maria Koit ja Thor Musting. Stsenaristid on Marian Vridolin ja Ove Musting, operaator Tanel Topaasia ning produtsent Jaan Laugamõts.

"Pimeduses" on alates teisipäevast nähtav Elisa Huubis. Eesti Rahvusringhäälingu kanalitesse jõuab sari aasta lõpus.