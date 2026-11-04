Telliskivis avatud koomiksinäitus toob esile argise feminismi

Feministeerium avas Telliskivi loomelinnaku galeriis koomiksinäituse "Väike feminism", mille keskmes on väiksed lood ja hetked, mis toovad ühiskonnas kaasa suuri muutuseid.

Näituse kuraator Margaret Tilk rääkis "Aktuaalses kaameras", et väljapaneku keskmes on argine feminism.

"Teadlikud valikud, mida me teeme iga päev võrdsemate võimaluste, võrdsema tuleviku nimel, sest iga päev ei saa nõusolekuseadust vastu võtta," lausus ta.

Loomelinnaku galeriis nähtavad teosed on valik Feministeeriumi 2025. aasta koomiksite loomekonkursile saadetud töödest. Leida võib ka mõned koomikslikud teosed 2023. ja 2021. aasta konkurssidelt.

"Koomiksid on üks väga ligipääsetav vorm, sest see põimib sõna ja teksti. See on ligipääsetavam ja kaasavam kui mõned teised formaadid," märkis Tilk.

"Siin keskmes on nii need naljakad hetked, kus tehakse justkui tegusid, aga kas neil tegelikult on mõju, ja siis need teised hetked, kus see võitlus ongi niivõrd argine, nagu on seda enda isiklik elu või pereelu," tõi ta välja.

Näituse teoste autorid on Andres Tenusaar, Daniela De Osti, Daria Titova, Donna Harali, Epp Tamm, Kadi Rebane, Katarina Skott, Leore Lisann Klõšeiko, Marita Liivak, Pamela Samel, Puruvana, Saara Lotta Linno ja Sigrid Anton.

Väljapanek on avatud 30. jaanuarini.