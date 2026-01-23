Südalinna teatris esietendub Dan Jeršovi lavastus "Lüüa või mitte?"

Peategelane Andrei on tavaline mees – abikaasa ja isa –, kes elab keskmises linnas ning töötab tavalisel ametikohal. Ootamatu pöörde tema ellu toob otsus minna karate trenni. Füüsilise treeningu kõrval algab vaimne teekond, mille käigus otsib ta vastuseid oma sisemistele küsimustele. Vastused saabuvad aga märksa absurdsemal ja müstilisemal moel, kui ta osanuks ette kujutada.

Lavastaja Dan Jeršov jätkab uues lavastuses peresuhete ja identiteedi teemade uurimist. Kui tema eelmine lavastus Südalinna Teatris "Teisipäev on lühike päev" keskendus emadusele, siis "Lüüa või mitte?" vaatleb isafiguuri ja mehe sisemaailma.

"Ma otsisin materjali isafiguuri kohta ja leidsin näidendi, mis käsitleb seda teemat sügavalt, aga samas publiku jaoks kergelt ja irooniliselt," selgitas Jeršov.

Lavastus tõstatab küsimusi mehe üksindusest, vastutusest ja haavatavusest. "Me elame kultuuris, kus mees ei tohi kahelda ega oma tundeid jagada. See on nii olnud põlvkondade kaupa," märgib lavastaja. Tema sõnul on oluline rääkida neist teemadest ausalt ja hinnanguid vältides.

Lavastuses mängivad Südalinna Teatri näitlejad Dmitri Kosjakov, Stanislav Kolodub, Igor Rogatšov ja Artjom Vesselovski ning teevad kaasa Aleksandr Teplõhh, Gordon Tšikul, Lukas Valnickas, Matvei Serõhh ja Oskar Jaaksoo.

Lavastuse kunstnik on Johannes Valdma, valgukunstnik Anton Andrejuk. Muusikalise kujunduse autor on Aleksandr Žedeljov.