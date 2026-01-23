X!

Südalinna teatris esietendub Dan Jeršovi lavastus "Lüüa või mitte?"

Teater
Dan Jeršovi lavastus „Lüüa või mitte?“
Dan Jeršovi lavastus „Lüüa või mitte?“ Autor/allikas: Jelena Ivanova
Teater

Reedel, 23. jaanuaril esietendub Südalinna teatris Dan Jeršovi müstikaelementidega komöödia, mis käsitleb tänapäevase mehe ja isa rolli.

Peategelane Andrei on tavaline mees – abikaasa ja isa –, kes elab keskmises linnas ning töötab tavalisel ametikohal. Ootamatu pöörde tema ellu toob otsus minna karate trenni. Füüsilise treeningu kõrval algab vaimne teekond, mille käigus otsib ta vastuseid oma sisemistele küsimustele. Vastused saabuvad aga märksa absurdsemal ja müstilisemal moel, kui ta osanuks ette kujutada.

Lavastaja Dan Jeršov jätkab uues lavastuses peresuhete ja identiteedi teemade uurimist. Kui tema eelmine lavastus Südalinna Teatris "Teisipäev on lühike päev" keskendus emadusele, siis "Lüüa või mitte?" vaatleb isafiguuri ja mehe sisemaailma.

"Ma otsisin materjali isafiguuri kohta ja leidsin näidendi, mis käsitleb seda teemat sügavalt, aga samas publiku jaoks kergelt ja irooniliselt," selgitas Jeršov.

Lavastus tõstatab küsimusi mehe üksindusest, vastutusest ja haavatavusest. "Me elame kultuuris, kus mees ei tohi kahelda ega oma tundeid jagada. See on nii olnud põlvkondade kaupa," märgib lavastaja. Tema sõnul on oluline rääkida neist teemadest ausalt ja hinnanguid vältides.

Lavastuses mängivad Südalinna Teatri näitlejad Dmitri Kosjakov, Stanislav Kolodub, Igor Rogatšov ja Artjom Vesselovski ning teevad kaasa Aleksandr Teplõhh, Gordon Tšikul, Lukas Valnickas, Matvei Serõhh ja Oskar Jaaksoo.

Lavastuse kunstnik on Johannes Valdma, valgukunstnik Anton Andrejuk. Muusikalise kujunduse autor on Aleksandr Žedeljov.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:00

Metsosopran Monika-Evelin Liiv: läbilöömiseks pidin Eestist ära minema

15:55

DocPoint toob Tallinna Soome dokumentalisti Pirjo Honkasalo

14:40

Berliini kolinud Kitty Florentine: suures linnas on rohkem ruumi unistada

13:21

Uue muusika reede: Harry Styles, Arctic Monkeys, James Blake, Fred Again jt

11:43

Sinijärve raamatusoovitused: Peet Vallak ja kaks loodusraamatut

10:17

Liis Nimik: liblikalend ja seadusehaamer

09:32

Baltic States residentuuriprogrammi valiti Maryliis Teinfeldt-Grins

08:54

Südalinna teatris esietendub Dan Jeršovi lavastus "Lüüa või mitte?"

08:50

Pildid: selgusid 2025. aasta kultuurisõbrad

22.01

Aardam lavastusest "Lühis": erivajadusest rääkides ei pea käima kikivarvul

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.01

Selgusid Oscarite nominendid, "Patused" purustas senise nominatsioonide rekordi

22.01

Edetabel. 2025. aasta vaadatuimad filmid Eesti kinodes

22.01

Selgusid läinud aasta halvimate filmide nominendid

21.01

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

22.01

Evald Timuski järeltulijad kinkisid Eesti Kunstimuuseumile seitse Eesti kunstnike teost

21.01

Suri kunstiteadlane Heie Treier

13:21

Uue muusika reede: Harry Styles, Arctic Monkeys, James Blake, Fred Again jt

08:50

Pildid: selgusid 2025. aasta kultuurisõbrad

10:17

Liis Nimik: liblikalend ja seadusehaamer

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo