"Marty Supreme" kogus avanädalavahetusel üle 5500 külastuse

"Marty Supreme" Autor/allikas: Kaader filmist
Möödunud nädalal jõudis kinodesse Josh Safdie uus film "Marty Supreme", mis kogus esimeste päevadega 5519 külastust.

Komöödia ja draama vahele paigutuva filmi peaosas on Timothée Chalamet, kes juba kätte saadud kuldgloobuse kõrvale jahib nimirolli eest ka meespeaosa Oscarit. Kokku teenis "Marty Supreme" üheksa nominatsiooni, sh ka parima filmi ning parima režissööri kategooriates.

Kinotabeli esikohal püsib kodumaine adaptsioon filmist "Täiuslikud võõrad", mis on kahe nädalaga kogunud peaaegu et 50 000 vaatajat.

Teine uus film kinodes on norrakate "Sentimentaalne väärtus", mis võidutses Euroopa filmiauhindade jagamisel ning teenis samuti välja, lisaks paljudele teistele kategooriatele, parima filmi ja parima režissööri nominatsioonid. Joachim Trieri perekonnadraama kogus avanädalavahetusel 2280 külastust.

Samal ajal ületas kuus nädalat kinodes jooksnud "Avatari" saaga kolmas film 100 000 vaataja piiri.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

