Selgusid 2026. aasta noore skulptori preemia nominendid
Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri osakonna väljaantavale noore skulptori preemia 2026 konkursile laekus 26 autori tööd, mille hulgast valis näituse žürii välja 14 teost.
Nominentideks osutusid:
- Rover Indigo Bertels-Andréa
- Thórey Halldórsdóttir
- Denis Kudrjašov
- Ivor Mikker
- Daniil Musesovs
- Elise Marie Olesk
- Kertu Rannula
- Lotta Karoliina Räsänen
- Éric-Olivier Thériault
- Kail Timusk
- Lume Tuum
- Elo Vahtrik
- Ats-Anton Varustin
- Maria Wrang-Rasmussen
Alates 2012. aastast välja antava noore skulptori preemia ja sellega kaasneva näituse eesmärk on esile tõsta ja tunnustada skulptuuri ja installatsiooniga tegelevate noorte kunstnike erialast tegevust.
Noore skulptori preemia 2026 laureaat kuulutatakse välja näituse avamisel 6. märtsil ARS Projektiruumis. Otsuse teeb viieliikmeline, korraldajatest sõltumatu žürii. Konkursile olid oodatud üksikautorid 2025. aastal valminud teose, selle edasiarenduse või alles valmiva uue teosega.
Noore skulptori preemia on varasematel aastatel pälvinud Hanna Piksarv, Sten Saarits, Anna Mari Liivrand, Johannes Valdma, Rosa Violetta Grötsch, Johannes Luik, Siim Elmers, Sarah Nõmm, Junny Yeung, Mara Kirchberg, Sandra Ernits, Kati Saarits ja Katariin Mudist.
Toimetaja: Kaspar Viilup