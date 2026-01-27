Selgusid 2026. aasta noore skulptori preemia nominendid

Nominentideks osutusid:

Rover Indigo Bertels-Andréa

Thórey Halldórsdóttir

Denis Kudrjašov

Ivor Mikker

Daniil Musesovs

Elise Marie Olesk

Kertu Rannula

Lotta Karoliina Räsänen

Éric-Olivier Thériault

Kail Timusk

Lume Tuum

Elo Vahtrik

Ats-Anton Varustin

Maria Wrang-Rasmussen

Alates 2012. aastast välja antava noore skulptori preemia ja sellega kaasneva näituse eesmärk on esile tõsta ja tunnustada skulptuuri ja installatsiooniga tegelevate noorte kunstnike erialast tegevust.

Noore skulptori preemia 2026 laureaat kuulutatakse välja näituse avamisel 6. märtsil ARS Projektiruumis. Otsuse teeb viieliikmeline, korraldajatest sõltumatu žürii. Konkursile olid oodatud üksikautorid 2025. aastal valminud teose, selle edasiarenduse või alles valmiva uue teosega.

Noore skulptori preemia on varasematel aastatel pälvinud Hanna Piksarv, Sten Saarits, Anna Mari Liivrand, Johannes Valdma, Rosa Violetta Grötsch, Johannes Luik, Siim Elmers, Sarah Nõmm, Junny Yeung, Mara Kirchberg, Sandra Ernits, Kati Saarits ja Katariin Mudist.