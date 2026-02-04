Otseülekanne kell 18: Ukuaru muusikamajas antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiad

Eesti Kultuurkapital annab pidulikult üle 2025. aasta peapreemiad ja elutööpreemiad ning kujutava ja rakenduskunsti, audiovisuaalse kunsti ning rahvakultuuri sihtkapitalide aastapreemiad. Sündmust saab otsepildis jälgida nii ETV2 vahendusel kui ka ERR-i kultuuriportaalist.

Pidulikku aastapreemiate üleandmist juhib näitleja Tiina Tauraite, gala "Palett" lavastaja on Oliver Reimann ja kunstnik Kairi Mändla, dramaturg Elss Raidmets ning ülekande režissöör on Keiti Väliste. Galal esineb ansambel Mikk Kaasiku juhendamisel, üles astub ka pianist Tähe-Lee Liiv. Laval on Lavakunstikooli XXXII lennu näitlejatudengid.

"Eesti Kultuurkapitali galal leiame end tänavu värvikirevast maailmast, mille keskmes on mäng, lust ja toores nooruslik energia. Ühes noorte teatritudengitega loodame vastvalminud Ukuaru saali tuua värvide kärtsu ja mürtsu. Otsime seda kõige puhtamat loomis- ja mänguindu, mis loovisikutel sageli rahade taotlemise ja töörügamise vahel kaotsi kipub minema" ütles Reimann.

Kultuurkapitali aastapreemiaid antakse välja alates 1995. aastast. Valdkondliku peapreemia suurus on 10 000 eurot ja elutööpreemia suurus 15 000 eurot. Preemiagalal annavad üle oma aastapreemiad ka audiovisuaalse kunsti, kujutava ja rakenduskunsti ning rahvakultuuri sihtkapitalid. Kõik laureaadid saavad tänutäheks meene, kuldse kera "Jonnakas", mille autorid on Risto Tali ja Rait Siska.