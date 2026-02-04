Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid

4. veebruaril anti Ukuaru muusikamajas üle kultuurkapitali 2025. aasta peapreemiad ja elutööpreemiad, samuti kujutava ja rakenduskunsti, audiovisuaalse kunsti ja rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad.

Peapreemiad 2025

Arhitektuuri valdkond

Salto arhitektid – ruumiloojad, kes kvaliteedi arvelt kompromisse ei tee – Maarja Kask, Ralf Lõoke, Kerstin Kivila, Ragnar Põllukivi, Margus Tamm, Helina Laborde, Martin Mclean, Märten Peterson ja Andro Mänd

Audiovisuaalse kunsti valdkond

Tõnis Pill, Liine Jänes, Ivo Felt ja Derek Leheste – aasta film "Fränk"

Helikunsti valdkond

Tõnu Kõrvits – erakordse loominguaasta ja uute helitööde "Aroha" ja "The Seasons" eest

Kehakultuuri ja spordi valdkond

Henn Vallimäe – pikaajaline spordijuht, õppejõud ja ühiskonnategelane

Kirjanduse valdkond

Anna Verschik – kaasaaegse luule kogumik "Kas rabelen välja sellest tusast" – Ukraina tragöödia läbitunnetatud kajastamine põletavalt ajakajaliste luuletõlgete kaudu

Kujutava ja rakenduskunsti valdkond

Katariin Mudist ja Keithy Kuuspu – näituse ja performatiivse auhinnagala "Kahjuks ei osutunud te sellel korral valituks" eest

Näitekunsti valdkond

Merle Karusoo – terava, täpse ja empaatilise töö eest, mis hoiab elavana mälus ja mõttes seda, mida ei tohi unustada. Dokumentaalsarja "Kes ma olen?" kuuluvad lavastused "Ma jätsin Ukraina 2022" Südalinna Teatris ja "Ma ei jätnud Ukrainat" Vabaduse festivalil

Rahvakultuuri valdkond

Jana Stahl – rannarootsi kultuuripärandi sihikindla hoidmise ja esiletoomise eest

Elutööpreemiad 2025

Ants Hein – arhitektuuri valdkonna elutööpreemia arhitektuuriajaloolasele ja Eesti mõisakultuuri uurijale

Tiina Lokk – audiovisuaalse kunsti valdkonna elutööpreemia Eesti viimise eest filmifestivalide maailmakaardile

Rein Rannap – helikunsti valdkonna elutööpreemia žanrite vahel ristlev muusik, unustamatute meloodiate meister, kuulajaid sütitav pianist – seda rohkem kui pool sajandit

Tõnu Pääsuke – kehakultuuri ja spordi valdkonna elutööpreemia tunnustatud noortetreener, kelle pühendumine ja saavutusele orienteeritus aitab noored tippu viia

Elin Toona – kirjanduse valdkonna elutööpreemia eksiilis ja Eestis kirjutatud teoste eest, mis on parimaks näiteks eesti kirjanduse avarduvast ühtsusest ja järjepidevusest, tõestades, et polegi vahet ulgu- ja kodueesti kirjandusel

Sirje Runge – kujutava ja rakenduskunsti valdkonna elutööpreemia abstraktse maalikunsti keele mõjusa avardamise eest

Kaie Mihkelson – näitekunsti valdkonna elutööpreemia eluaegses tippvormis näitlejale, põlvkondadeüleselt inspireerivale kaasteelisele ning õpetajale

Laine Lõvi – rahvakultuuri valdkonna elutööpreemia seto kultuuri kauaaegse hoidmise ja edendamise eest

Sihtkapitalide aastapreemiad

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemiad 2025

Elisabeth Kužovnik – parim noor filmitegija

Natalya Mirzoyan – animafilm "Lumi saadab meid"

Indrek Spungin – dokumentaalfilm "Õnn on elada me maal"

Maksim Golomidov – parim operaator

Maarja Johanna Mägi – nimirolli eest mängufilmis "Aurora"

Jörgen Liik – Lenny rolli eest mängufilmis "Aurora" (Preemia anti välja postuumselt)

Heilika Pikkov ja Liina Särkinen – dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

Erik Tikan – dokumentaalfilm "Sinikollane"

Iryna Tanasiichuk – lühianimafilm "Maa jälgib"

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiad 2025

Marika Agu – XIX graafikatriennaali peanäituse kureerimise eest Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis

Jekaterina Kaplan, Lumi Kristin Vihterpal, Andres Allik, Cristopher Siniväli – veerandsaja aasta pikkuse traditsiooniga rahvusvahelise Kohila Sümpoosioni hea sünergiaga töös hoidmise ja arendamise eest

Jass Kaselaan – näituse "Karjane. Haud. Tiibadega inimene" eest Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis

Mare Saare – klaasikunsti kaudu olemise haprusele tähelepanu juhtimise eest isikunäitustel "Valitud mälestused" HOP galeriis ja "Meenutused" Järvakandi klaasimuuseumis

Tanja Muravskaja – isikunäituse "Aiad: Tanja Muravskaja ja valgus" eest Saarineni majas Tallinna Fotokuu 2025 raames

Johannes Saar – silmapaistva panuse eest Eesti oluliste kaasaegsete naiskunstnike loomingu kontekstualiseerimisel ja erakordselt kujundlike tähendusväljade avamisel kunstiajaloo käsitluses

Johanna Rannula – Narva kunstiresidentuuri (NART) pühendunud juhtimise eest



Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad 2025

Linda Lainvoo, Sander Jürisson, Patrick Rang ja Martin Vaino – muuseumivaldkonna aastapreemia ühiskondlikult mõjuka näituse "Azovstali kaitsjad. Vapruse nägu" eest

Mae Kivilo, Kristina Rajando ja Rene Türk – käsitöö aastapreemia rahvarõivanäituse "Ammu sätitud" korraldamise eest Tammsaare pargis ja ERMi Heimtali muuseumi heinamaal

Helena-Mariana Reimann – rahvatantsu aastapreemia järjepideva töö eest tantsuansamblis Sõleke, valdkonna mitmekülgse arendamise ning XXI üldtantsupeo "Iseoma" omanäolise piirkonnapõhise protsessi juhtimise eest

Heli Jürgenson – koorimuusika aastapreemia aktiivse kontserttegevuse ja koorimuusika arendamise eest nii kodu- kui rahvusvahelisel tasandil ning silmapaistva panuse eest XXVIII üldlaulupeo "Iseoma" kunstilise juhina

Helin Pihlap – rahvamuusika aastapreemia loomingulisuse, õpetamise ja korralduse eest, mis on andnud rahvamuusikale uue hoo ja toonud selle juurde uusi tegijaid ning mõtestatud ja teadlikkusele suunatud "Iseoma" rahvamuusikapeo protsessi juhtimise eest

Lauri Õunapuu – folkloori aastapreemia regilaulu ja rahvamuusika väsimatu populariseerimise eest

Ivika Hein – harrastusteatri aastapreemia draamaõpetuse metoodikate ja õpetuse arendamise eest Eesti koolides