Festival Kikumu Talv jääb sel aastal ära

20. ja 21. veebruaril pidanuks Jäneda õppekeskuses ning selle lähiümbruses esimest korda toimuma festival Kikumu Talv. Kahepäevane kino-, kunsti- ja muusikaprogrammi ühendav sündmus jääb aga ära.

"Iga uus kontseptsioon vajab natuke aega harjumiseks," ütles festivali peakorraldaja Indrek Kasela ja kinnitas, et järgmine aasta nihutavad nad Kikumu Talve rohkem veebruari lõpu poole, et ühildada see Presidendimatkaga. "2027. aastal tuleb ju sama ilus talv nagu selgi aastal."

"Praktilise poole pealt, kuna Kikumu Suvi läheb nii massiivseks, siis hoiame sel aastal fookuse sellel, lisaks algas meil majas remont, et olla valmis suveks uuenenud suure saaliga." tõdes ta ja mainis, et remont oleks ka talvefestivali seganud.

Kultuuriprogrammi kõrval oli Kikumu Talve juures planeeritud olulisele kohale ka talvised tegevused Valgehobusemäel, õhtune programm aga toimunuks sarnaselt suvisele Kikumu festivalile Jäneda õppekeskuses. "Kõik, kes ostsid talvefestivali pileti, saavad suvise ürituse nelja päeva täispassi," sõnas ta.

Festivali peaesinejana oli välja kuulutatud saksa tech-house duo Book Shade, kelle jaoks olnuks tegemist esimese kontserdiga Baltikumis. Kohalikest artistidest olid välja kuulutatud Villemdrillem ja Karl Killing, Gram-of-Fun, Ajukaja ja Mart Avi, Boipepperoni ning Mava ja Nebukat.

"Kõik talvefestivali artistid, kes saavad, tulevad suvel esinema, seega suvel saab kaks festivali, talve ja suve koos, aga suveilmaga ja välilavadel," mainis Kasela ja kinnitas, et suvefestivalil astub üles ka Booka Shade.

