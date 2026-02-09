Galerii: LX Super Bowli vaheajašõul esines Bad Bunny

60. Ameerika jalgpalliliiga NFL finaalmängu ehk Super Bowli vaheajal astus üles Puerto Rico superstaar ja äsja aasta albumi Grammyga pärjatud Bad Bunny. Külalisesinejateks olid Lady Gaga ning Ricky Martin.

Paljud selle sajandi esinejad on loonud staadionile oma maailma ja kutsunud pealt-/televaatajad seda endaga jagama. Bad Bunny võttis seda missiooni eriti tõsiselt ning kasutas oma 14 minutit ära Ladina-Ameerika igakülgseks pühitsemiseks, muutes murulapi miljonite televaatajate eest väikeseks Puerto Ricoks.

31-aastane popstaar alustas oma etteastet kõrkjate vahel, kus mängitakse doominoid ja juuakse kookosvett. Rahulikumast olemisest saab hoovpidu, mille külaliste hulgast vilksatavad mõneks sekundiks ekraanile ka Kolumbia popstaarid Maluma ja Karol G, Dominikaani ja Trinidadi päritolu räppar Cardi B, Tšiili päritolu näitleja Pedro Pascal, Mehhiko(, aga ka Taani, Walesi jt) juurtega näitleja Jessica Alba ning Puerto Ricost pärit räppar Young Miko.

Finaalmängu järel kinnitas Bad Bunny tiim, et jalgpallistaadionil maha peetud pulm oli päris ning paar ongi šõu järel abielus. Nimelt olid kihlatud kutsunud Bad Bunny esinema oma pulma, mille peale oli Puerto Rico popstaar teinud neile pakkumise teha pulm osaks tema vahaajašõust. Nii ka läks.

Abiellujate tagant ilmus millegipärast välja ka Itaalia juurtega Lady Gaga, kes esitas salsa-kastmes ümbertöötluse enda ja Bruno Marsi 2024. aasta megahitist "Die With A Smile".

Peale pulmapidu võtab jalgpallisärgi valge Zara(!?) ülikonna vastu vahetanud Bad Bunny sisse justkui õhtujuhi rolli. Pidutseb koos pulmalistega, kingib oma Grammy väikesele Puerto Rico poisile, kes tema nädalatagust võitu telekast jälgib, kuni ühel hetkel võtab tänavuste Grammyde aasta albumi kaanelt tuttavatel valgetel plasttoolide koha sisse üks läbi aegade edukaimaid ladinapopi artiste, samuti Puerto Ricos sündinud Ricky Martin, kes esitas fragmendi Bad Bunny albumi ühest süngemast loost "Lo Que Le Paso A Hawaii".

Äramainimise saab teinegi puertoriikolasest superstaar Daddy Yankee, kui mõneks hetkeks kõlab tema suurim hitt "Gasolina" aastast 2004.

Etteaste lõpetas Bad Bunny sõnadega "God bless America" ning luges siis ette kõik Ameerika maailmajao riigid, lõpetades enda kodumaa, USA-le kuuluva Puerto Ricoga ning suunas kaamerasse oma käes oleva jalgpalli, millel oli kirjas "Koos oleme Ameerika".

Kokku esitas Bad Bunny seitset lugu. Üks neist pärineb tema 2020. aasta albumilt "YHLQMDLG", kaks oma neljandalt soolalbumilt "Un Verano Sin Ti", mis on Spotify platvormil kõige kuulatum album, ning neli oma viimaselt albumilt "Debi Tirar Mas Fotos".

Tänavust Super Bowli vaatas esimeste hinnangute kohaselt üle 125 miljoni televaataja. Rekordi püstitas möödunud aasta Super Bowl 133,5 miljoni vaataja ning Kendrick Lamari etteastega. Paralleelselt Bad Bunny vaheaja-etteastega toimus ka Erica Kirki organisatsiooni Turning Point USA (TPUSA) "All American" vaheajašõu, kus astus teiste hulgas üles ka Kid Rock.

TPUSA vaheajašõud, mis pakkus USA-meelset alternatiivi neile, kelle jaoks USA kodanikust Bad Bunny esinemine oli mingil põhjusel ameerika-vastane (sh president Donald Trump), vaatas korraga kõige rohkem 6,1 miljonit inimest.

Vaata Bad Bunny esinemist 60. Super Bowli vaheajal siit.