MUBA Talendi auhinna pälvis löökpillimängija Karl Martin Tombak

Karl Martin Tombak
Karl Martin Tombak Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Täna alanud Tallinna Talvefestivalil kuulutati välja MUBA Talendi auhinna saaja. Talvefestival kogub ka toetust Tallinna Kammerooperi algatusele.

Auhinda annab MUBA perekond Kelamite toel välja juba neljandat aastat ja seekord sai selle löökpillimängija Karl Martin Tombak.

MUBA Talent ütles, et see on talle esimene suurem tunnustus. Löökpillide vastu hakkas ta huvi tundma aga juba õige noorelt.

"Kolmeaastaselt oli Metsatöll mu jaoks suur favoriit, imetlesin Marko Atso löökpillimängu ja sealt see alguses trummikomplekti ja hiljem ka klassikaliste löökpillide huvi kasvas. See kava või repertuaar, mis löökpillide maailmas on, on lihtsalt uskumatu ja piirideta ning see on hästi lahe." ütles MUBA Noore Talendi auhinna laureaat Karl Martin Tombak.

Tombaku sõnul on tema eesmärk saada selgeks klassikaline löökpill, mida ta kavatseb minna õppima Kopenhaagenisse, Taani Kuninglikku muusikaakadeemiasse.

MUBA Talendi auhinna välja andmist toetav Tunne Kelam ütles, et auhinna eesmärk ongi anda hoogu noortele andekatele muusikutele.

"Et tal oleks tõsisem stiimul, mis aitaks teatud ülesandeid lahendada, pille muretseda või kusagile ennast täiendama sõita, see on auhinna mõte," ütles Noore Talendi auhinna rahastaja Tunne Kelam.

Heategevusalgatusega "Tõsta pilk ja ava süda" kogutakse talvefestivalil toetust ooperikunsti platvormile Tallinna Kammerooper. Talvefestivali korraldaja Pille Lille sõnul hakkab loodav ooperimuusika platvorm andma koolitusi noortele solistidele, oluliseks osaks sealjuures on ooperiõpetajate Eestisse toomine.

"Eestis ei ole siiamaani koolitatud ooperiõpetajaid, mis on ooperilaulja jaoks üks kõige olulisemaid asju, sest õpetaja on see, kes annab õpilasele pinnase, mille pealt see ooper üles ehitada," ütles Tallinna Talvefestivali eestvedaja Pille Lill.

Koostöös Carlo Bergonzi Verdi Akadeemiaga Itaaliast viib talvefestival juba nüüd läbi meistriklassi ooperilauljatele, mis lõppeb ooperigalaga 22. veebruaril Tallinna Raekojas. Pille Lille sõnul ongi see sissejuhatuseks tulevasele Tallinna Kammerooperile.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

