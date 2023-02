Tallinna Talvefestival avas uksed kontserdiga "Noored talendid"

Avakontserdil esitasid Tallinna, Lasnamäe ja Nõmme muusikakoolide õpilased eesti ja maailma heliloojate loomingut. Festivaliga tähistab oma 20. tegevusaastat Pille Lille Muusikute Fond.

Pühapäeval Estonia Kontserdisaalis toimuval galaõhtul antakse esimest korda üle ka fondi preemia MUBA talent 2022. Festivali heateoalgatus "Tõsta pilk ja ava süda" kutsub sel aastal toetama Eesti Vähiliitu.

"Noortele on see kindlasti hästi suur innustus, kui Pille Lill neid toetab ja kavades on kogu aeg eesti tipud nendega kõrvuti ja ma arvan et see on natukene ainulaadne fondi puhul, et ta toob kokku nii päris tippe kui täitsa alustavaid andeid," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" PLMF Arts Managementi asutaja Leelo Lehtla.

"Väga äge on, et kõik need muusikakoolid saavad koos esineda ja teha koos muusikat ja sellist väga võimsa kogemuse kokku panna." lisas Tallinna muusikakooli õpilane Kristjan Raitmaa.