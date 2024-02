Tallinna Talvefestivali 17. toimumisaasta fookuses on Ukraina

Kontserdid toimuvad Tallinna Filharmoonia Mustpeade majas, Tallinna raekojas ja Rootsi-Mihkli kirikus. Üles astuvad solistid nii Eestist, Ukrainast kui ka Itaaliast.

Festivali fookuses on sel aastal Ukraina ja ukrainlaste toetamine. Nii toimubki Talvefestivalil heateoalgatus "Tõsta pilk ja ava süda", millega toetatakse meistriklasside korraldamist Ukraina muusikaõpilastele.

"Selles olukorras, kus maailm on, ei ole midagi olulisemat kui rahu ja selle tõttu on meil sellel aastal väga mitmeid muusikalisi algatusi Ukraina heaks. Me oleme väga palju oma südames koos Ukrainaga," sõnas festivali kunstiline juht Pille Lill.