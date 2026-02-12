X!

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek

Film
James Van Der Beek 2025. aasta maikuus
James Van Der Beek 2025. aasta maikuus Autor/allikas: Lisa OConnor/AFF/Abacapress.com/Scanpix
Film

Kolmapäeval lahkus 48-aastaselt Ameerika Ühendriikide näitleja James Van Der Beek (08.03.1977–11.02.2026).

Van Der Beekil diagnoositi 2023. aastal jämesoolevähk. Avalikkusele teatas ta oma diagnoosist 2024. aastal.

Näitleja surmast andis teada Van Der Beeki perekond. "Meie kallis James David Van Der Beek lahkus täna hommikul rahulikult. Ta astus oma viimastele päevadele vastu julguse, usu ja väärikusega," teatasid nad ühismeedias. James Van Der Beek oli abielus Kimberly Brookiga ning tal oli kuus last.

1977. aastal Connecticut sündinud Van Der Beek alustas näitlejateed teatrilavadel ja indie-filmides. Suur läbimurre tuli 1997. aastal, kui ta valiti kujutama peategelast Dawson Leeryt noortedraamas "Dawson's Creek". Kuus hooaega väldanud sarjas, mida on näidatud ka Eesti teleekraanidel, lõid teiste seas kaasa veel Katie Holmes, Joshua Jackson and Michelle Williams.

Van Der Beek mängis muu hulgas ka filmides "Varsity Blues" (1999), "Texas Rangers" (2001) ja "The Rules of Attraction" (2002). Lisaks tegi ta ka suuremaid ja väiksemaid rolle paljudes telesarjades, sh "CSI: Cyber". Hiljutisematest pälvis enim tähelepanu viieosaline mockumentary "What Would Diplo Do?" (2017).

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:37

Pildid: Draakoni galeriis avati Riin Maide näitus "Ääremärkuste arhitektuur"

09:21

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek

09:19

Pildid: Hobusepea galerii avati Maria Izabella Lehtsaare näitus "Jänesed paitavad su pead"

09:08

Otse kell 10: muuseumide aastaauhindade konverents

08:05

Contra: Lätis tuntakse Eesti kirjandust rohkem kui meil Läti kirjandust

11.02

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

11.02

EKA-s avatava maastikuarhitektuuri õppekava juht: töökäsi on puudu

11.02

Pildid: üliõpilastele anti üle viimased autoritasudest rahastatud Wiiralti stipendiumid

11.02

Galerii: Saaremaa tantsupäev võlus säravate lastetantsudega

11.02

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.02

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

10.02

Merit Maarits: kuhu minna pärast Spotifyd?

11.02

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

11.02

Pildid: üliõpilastele anti üle viimased autoritasudest rahastatud Wiiralti stipendiumid

11.02

John Legend esineb sel suvel Tartus

11.02

Filmi ei ole võimalik kaks korda teha. Intervjuu German Golubiga

11.02

EKA-s avatava maastikuarhitektuuri õppekava juht: töökäsi on puudu

11.02

Tartus toimub tänavu kolmandat korda festival Kauge

09.02

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

09.02

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo