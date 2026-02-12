Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek

Van Der Beekil diagnoositi 2023. aastal jämesoolevähk. Avalikkusele teatas ta oma diagnoosist 2024. aastal.

Näitleja surmast andis teada Van Der Beeki perekond. "Meie kallis James David Van Der Beek lahkus täna hommikul rahulikult. Ta astus oma viimastele päevadele vastu julguse, usu ja väärikusega," teatasid nad ühismeedias. James Van Der Beek oli abielus Kimberly Brookiga ning tal oli kuus last.

1977. aastal Connecticut sündinud Van Der Beek alustas näitlejateed teatrilavadel ja indie-filmides. Suur läbimurre tuli 1997. aastal, kui ta valiti kujutama peategelast Dawson Leeryt noortedraamas "Dawson's Creek". Kuus hooaega väldanud sarjas, mida on näidatud ka Eesti teleekraanidel, lõid teiste seas kaasa veel Katie Holmes, Joshua Jackson and Michelle Williams.

Van Der Beek mängis muu hulgas ka filmides "Varsity Blues" (1999), "Texas Rangers" (2001) ja "The Rules of Attraction" (2002). Lisaks tegi ta ka suuremaid ja väiksemaid rolle paljudes telesarjades, sh "CSI: Cyber". Hiljutisematest pälvis enim tähelepanu viieosaline mockumentary "What Would Diplo Do?" (2017).