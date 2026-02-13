X!

Jaan Kaplinski stipendiumi pälvis filosoofiaõppur Eduardo Torres

Kirjandus
Jaan Kaplinski stipendiumi pälvis filosoofiaõppur Eduardo Torres
Jaan Kaplinski stipendiumi pälvis filosoofiaõppur Eduardo Torres Autor/allikas: Marin Laak
Kirjandus

13. veebruaril kuulutati Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Jaan Kaplinski päeval välja neljanda Jaan Kaplinski nimelise stipendiumi laureaat. Stipendiumi pälvis Eduardo Torres Jaan Kaplinski keelefilosoofia uurimiseks.

Praegu Iirimaal õppiv Mehhiko päritolu filosoofiaõppur Eduardo Torres on Tallinnas ja Tartus koolis käies elanud põhjalikult sisse eesti kultuuri ning aidanud seda juba tõhusalt mujal maailmas tutvustada. Tema sillaehitusprogrammi kuulub nüüd soov uurida Kaplinski keelefilosoofiat inglise tavakeelefilosoofia vaatenurgast.

Stipendiumikomisjoni esimees Arne Merilai selgitab, et konkursile laekus palju kaalukaid ja läbimõeldud taotlusi silmapaistvatelt õpetlastelt. Arvestades fondi tagasihoidlikkust, kaldus komisjoni eelistus oma uurijatee hakul seisvate nooremate taotlejate poole.

Jaan Kaplinski Selts soovib toetada uurijaid, kes tegelevad Kaplinski loomingu uurimisega, lõimides seda 21. sajandi aktuaalsete teemadega nagu inimese ja looduse suhe, globaliseerumine, tehisintellekt, religioon jms. Toetatakse ka Kaplinski loomingu mõju uurimist teistes kultuurivaldkondades. Stipendiumi rahastavad autori pärijad ja Mart Erik.

Varasemalt on esile tõstetud nii antiikkirjanduse uurimist kui ka personaalbibliograafia koostamist. Järgmine konkurss avatakse septembris, mille võitja kuulutatakse välja 2027. aasta jaanuaris toimuval Jaan Kaplinski päeval.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:02

HÕFF avalikustas esimesed filmid tänavusest programmist

14:53

Uue muusika reede: Elina Born, Charli XCX, Lykke Li, Dua Lipa jt

14:44

Jaan Kaplinski stipendiumi pälvis filosoofiaõppur Eduardo Torres

14:43

Tänavu toimub viiendat korda visuaalkunstifestival Viljandi Tuled

10:55

Rahvusooper Estonia juhina jätkab Ott Maaten

09:17

Ansambel Hu? naaseb lavale

09:13

Hannaliisa Uusma: Hu? fännide järelejätmatu huvi on meile suur kompliment

08:27

Pildid: Hop galeriis avati Rait Lõhmuse isikunäitus "Dekristallisatsioon"

12.02

Ursel Tilk: üks neljatunnine proov on paras emotsionaalne karussell

12.02

Selgusid Muuseumirottide laureaadid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.02

Selgusid Muuseumirottide laureaadid

11.02

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

12.02

Suri tekstiilikunstnik Mall Tomberg

11.02

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

12.02

Otse: Muuseumirottide auhinnatseremoonia Ukuaru muusikamajas

12.02

Kultuurivabriku juhi kohalt lahkuv Demtšenko: riik toetab kultuuri sõnadega

12.02

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek Uuendatud

12.02

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

10:55

Rahvusooper Estonia juhina jätkab Ott Maaten

12.02

Rainer Sarnet leidis "Hamleti" lavastamise idee Tokyos kabukiteatrist

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo