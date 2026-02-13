Jaan Kaplinski stipendiumi pälvis filosoofiaõppur Eduardo Torres

Praegu Iirimaal õppiv Mehhiko päritolu filosoofiaõppur Eduardo Torres on Tallinnas ja Tartus koolis käies elanud põhjalikult sisse eesti kultuuri ning aidanud seda juba tõhusalt mujal maailmas tutvustada. Tema sillaehitusprogrammi kuulub nüüd soov uurida Kaplinski keelefilosoofiat inglise tavakeelefilosoofia vaatenurgast.

Stipendiumikomisjoni esimees Arne Merilai selgitab, et konkursile laekus palju kaalukaid ja läbimõeldud taotlusi silmapaistvatelt õpetlastelt. Arvestades fondi tagasihoidlikkust, kaldus komisjoni eelistus oma uurijatee hakul seisvate nooremate taotlejate poole.

Jaan Kaplinski Selts soovib toetada uurijaid, kes tegelevad Kaplinski loomingu uurimisega, lõimides seda 21. sajandi aktuaalsete teemadega nagu inimese ja looduse suhe, globaliseerumine, tehisintellekt, religioon jms. Toetatakse ka Kaplinski loomingu mõju uurimist teistes kultuurivaldkondades. Stipendiumi rahastavad autori pärijad ja Mart Erik.

Varasemalt on esile tõstetud nii antiikkirjanduse uurimist kui ka personaalbibliograafia koostamist. Järgmine konkurss avatakse septembris, mille võitja kuulutatakse välja 2027. aasta jaanuaris toimuval Jaan Kaplinski päeval.