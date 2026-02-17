Keelesäuts. Koolijüts Sõnaveeb

Eesti Keele Instituut esitles keeleportaali Sõnaveeb 2019. aasta 14. veebruaril. See tähendab, et tänavu võib Sõnaveeb end juba kooliealiseks pidada. Keeleportaali sünnipäeva puhul heitis Kristina Koppel pilgu sellele, mida Sõnaveebist leida võib ja mida näitavad andmed selle kasutajate kohta.

Sõnaveeb koondab keeleinfot 145 erinevast sõnakogust. Nende hulgas on nii üldkeel kui ka erialane oskuskeel. Üks keskseid allikaid on EKI ühendsõnastik, mis hõlmab kirjakeele üldkasutatavat osa, ent selle kõrval leiab Sõnaveebist ka märksa kitsamat terminivara. Nii saab sama portaali kaudu uurida näiteks nahkhiirte, juuksuritöö ja sommeljeede oskussõnavara, aga ka teatri- ja spaatermineid. Otsing Sõnaveebis ei piirdu sugugi ainult eesti keelega: sõnu saab otsida ka paljudes teistes keeltes, näiteks hindi, suahili või niidumari keeles. Tõsi küll, et mainitud keeltes väga palju vasteid Sõnaveebis veel pole.

Veebianalüütika tööriista Google Analytics andmeil kasutab kuus Sõnaveebi üle 170 000 inimese. Iga poole tunni jooksul liigub portaalis ringi ligikaudu tuhat aktiivset kasutajat, kes veedavad seal aega keskmiselt viis minutit. Enamik külastajaid tuleb ootuspäraselt Eestist, ent märkimisväärne osa kasutajaid on ka Soomest, Ameerika Ühendriikidest, Saksamaalt ja Venemaalt. Keeletausta põhjal otsustades kasutavad Sõnaveebi kõige enam eesti, vene, inglise, soome ja ukraina keele rääkijad. Tüüpiline Sõnaveebi kasutaja on naine ning tema vanus jääb vahemikku 45 kuni 54 eluaastat. Muidugi tasub siinkohal meeles pidada, et Google Analytics saab arvestada ainult nende kasutajate andmeid, kes on oma Google'i kontoga sisse loginud.

Sõnaveebi menüü kaudu saab liikuda teiste keeleallikate juurde. Kõige sagedamini külastati eelmisel aastal uute sõnade lehte ning piltsõnastikku. Vähemal määral kasutati eesti keele kui teise keele õppijale mõeldud Keeleõppija Sõnaveebi ja lehte "Õpime eesti keelt". Uus tulija on 2025. a detsembris ilmunud veebi-ÕS. Kõigi sõnaseppade rõõmuks aga avasime äsja lehe "Paku uus sõna", kus esialgu hakkame uusi sõnapakkumisi välja näitama kuu kaupa.

See kõik näitab, et Sõnaveebist on seitsme aastaga paljude jaoks saanud igapäevane abiline. Ja kui te sealt järgmine kord mõne sõna tähendust otsite, ei ole te seal sugugi üksi – koos teiega sirvivad Sõnaveebi samal ajal sajad teisedki keelehuvilised. Pikka iga ja jätkuvat kasvu Sõnaveebile!