X!

Keelesäuts. Ilma ilmast rääkimata ilma ei tee

Kirjandus
Foto: Ken Mürk /ERR
Kirjandus

Ilmast rääkimist peetakse sageli igavaks jututeemaks, kuid eesti keeles leidub selle kohta rohkelt värvikaid väljendeid.

Ilma peetakse sageli igavaks ja tühiseks jututeemaks, mis justkui annab märku, et vestluskaaslaste huvitavam kõneaine hakkab otsa saama. Seda ilmestab korpusest pärit lause "Me väldime kahte asja: ilmast rääkimist ja oma tervise üle kurtmist". Samas on ilmast rääkimine vägagi igapäevane, mistõttu on ilma kohta käibel ka mitmesuguseid huvitavaid väljendeid.

Eesti keeles on ilmselt kõige levinum väljend sajab nagu oavarrest, mis tähistab tugevat vihmasadu. Keeleteadlase Asta Õimu sõnutsi võib see metafoor viidata kujutluspildile, kuidas suure läbimõõduga oavars tekitab jämeda joa, kui vesi voolab sellest läbi.1

Saju kohta leiab fraseologismide sõnastikust veel ütlusi, nagu sajab kui oina sarvest, taevaluugid on lahti, vesi jookseb nagu veskisilmast, sajab nii et särk selga mädaneb. Selle kohta, kui sajab vihma ja paistab päike samal ajal, on öeldud vanapagan ristib lapsi. Halva, väga vihmase ja tormise ilma kohta öeldakse koerailm, aga ka rahaaugu ilm, ilmapulm või sajab pussnuge. Viimast kasutatakse ka ütluses sadagu või pussnuge, mis esineb kasutuses 'halvast ilmast hoolimata, igal juhul' – nagu lauses "Valimised toimuvad, sadagu või pussnuge".

Ka teistes keeltes leidub toredaid ilmaütlusi. Näiteks inglise keeles sajab halva ilma korral taevast kasse ja koeri (it's raining cats and dogs), prantsuse keeles sajab nagu lehm pissiks (il pleut comme vache qui pisse). Hispaania keeles on käibel väljend, mis osutab kuumale ilmale ja mis otsetõlkes tähendab 'õigluse kuumust' (un calor de justicia). Soome keeles esineb ütlus 'ilm on nagu pruut' (ilma/keli on kuin morsian), mis tähistab ilusat ilma.

Niisiis, ilm võib küll igavaks peetud teema olla, kuid samal ajal on see ka miski, mis inimesi ühendab – eks meil kõigil ole ilmaga sarnased kogemused.

***

1 Õim, Asta. 2002. Metafoor ja juurikad. Oma Keel 2, lk 27–35

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Vikerraadio

Samal teemal

aasta muusik

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:21

VAT teatri uus lavastus keskendub perele pärast lapse autismidiagnoosi

16:22

Lätis esineb mai lõpus Jack White

16:04

Keelesäuts. Ilma ilmast rääkimata ilma ei tee

15:37

"Üks võitlus teie järel" kogus 14 Briti filmiauhindade nominatsiooni

15:32

LR kuldasarjas ilmus täiendatud kujul Anu Lambi essee "Keeleuuenduse lõpmattu kurv"

14:42

Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi

13:51

Krista Kaer: ükskõik, mis keeles lugemine on ikka parem kui mittelugemine

13:15

Otseülekanne kell 18.20: Taani kuninga visiidi kontsert

13:01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

10:20

Selgusid 2026. aasta noore skulptori preemia nominendid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

26.01

Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

26.01

Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu" Uuendatud

13:15

Otseülekanne kell 18.20: Taani kuninga visiidi kontsert

26.01

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

26.01

Tartu kunsti aastanäituse preemiad pälvisid Arthur Arula, Liisi Örd ja Ove Maidla

26.01

Näitleja Robin Täpp: Nuutrumi juures võetakse mind sõna otseses mõttes masinaruumi

13:51

Krista Kaer: ükskõik, mis keeles lugemine on ikka parem kui mittelugemine

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo