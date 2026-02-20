Galerii: Viljandi- ja Jõgevamaa tantsupäev kõnetas publikut siiraste tantsudega

8. veebruaril toimunud Koolitantsu maakondlikul tantsupäeval sai Ugala teatri laval näha Viljandi- ja Jõgevamaa noori tantsijaid esitamas uut ja omanäolist loomingut.

Suure publikuhuviga tantsupäeval toimus kaks kontserti: päeva esimese poole täitsid eel- ja põhikooli etteasted ning õhtul sai laval näha algkooli ja gümnaasium+ vanuseastme tantsijaid.

Omaloomingu ja tantsudega Koolitantsu varasemast repertuaarist astus Ugala suurel laval üles ka ETA Kompanii koosseisus Juulius Vaiksoo, Marko Reitalu, Daniela Privis ja Mariann Onkel.

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal koreograaf, tantsija ja muusik Igor Lider, koreograaf ja tantsuõpetaja Kristiina Vilipõld ning vabakutseline koreograaf ja tantsuõpetaja Daniela Privis, nemad teevad ka tantsude valiku maikuus Jõhvi kontserdimajas toimuvatele lõppkontsertidele.

Ugala teatris toimunud maakondlike tantsupäevade esimene kontsert paistis silma kõrgetasemeliste tantsijate poolest, kes valdasid tugevat tantsutehnikat. Samas ei puudunud ka lavalt välja paistev dialoog juhendaja ja tantsija vahel.

"Suur rõõm oli laval näha nii suurel hulgal mudilaste tantse ja seda, kui juhendajad ja õpetajad lasevad lastel olla need, kes nad päriselt on – ehedad ja vahvad," sõnastas maakondlike tantsupäevade žürii liige Kristiina Vilipõld.

Teine kontsert pakkus väga eriilmelisi tantse, mis jõudsid lavale karismaatiliste tantsijate esituses. "Laval olid teadlikud ja oma keha hästi tunnetavad tantsijad, kes olid koostöös juhendajate ja õpetajatega leidnud põnevaid ja vaatemängulisi lahendusi. Nii mõndagi sellist hetke ei olegi varem näinud ega kogenud," täiendas Daniela Privis.

"Ka õhtusel kontserdil oli Ugala teatri laval näha seda, kuidas tantsijad olid kaasatud loomeprotsessi ning said seeläbi suunata kuhu see teekond liigub ja mis neid ennast kõnetab. Mõtlevad tantsijad on ägedad!" lisas Kristiina Vilipõld.

Viljandi- ja Jõgevamaa tantsupäeva kontserdijuht oli Oliver Reimann.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärk on esile tuua kontserdil kõlama jäänud tantse ja tantsijaid ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Tunnustuspreemiad Viljandi- ja Jõgevamaa tantsupäeval pälvisid:

Olulise ja aktuaalse teema humoorikas jutustus: S-Stuudio eelkool tantsuga "Supp on kasulik ja teeb tuju heaks!" , autorid Leanika Mändma ja tantsijad

, autorid Leanika Mändma ja tantsijad Omas elemendis hea tantsija kohaloluga tugev tehniline esitus: tantsukool Cestants tantsuga "Inglid üleval taevas" , autor Kristel Kim

, autor Kristel Kim Tugev tantsutehnika helges esituses: tantsukool Cestants tantsuga "Suvehääl" , autor Kristel Kim

, autor Kristel Kim Leidlik lavaruumi kasutus voolavas tantsus: tantsukool Cestants tantsuga "Leidsin" , autorid tantsijad

, autorid tantsijad Koreograafiat toetav kostüüm kaunite joonistega helges tantsus: tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Aasaliblikad" , autor Egely Sarv

, autor Egely Sarv Põnevate tasandite ja temporütmidega mängimine mõnusas tantsus: S-Stuudio eelkool tantsuga "Särame!" , autorid Leanika Mändma ja Keiti Leon

, autorid Leanika Mändma ja Keiti Leon Keerulise grupikoreograafia meisterlik ja muhe esitus: Face moe- ja tantsukool tantsuga "Sina oled mängust vaba!" , autorid Maarja Kukumägi ja Liisa London

, autorid Maarja Kukumägi ja Liisa London Nutikalt lahendatud kostüümikasutus mitmekülgse koreograafia ja väärtusliku sõnumiga loos: tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Erinevalt koos" , autorid Egely Sarv ja Mia Ranniku

, autorid Egely Sarv ja Mia Ranniku Visuaalselt nauditav rekvisiidimäng enesekindlas esituses: Adavere põhikool tantsuga "Asemari ehk Meie ASMR" , autorid Terje Õunapuu ja tantsijad

, autorid Terje Õunapuu ja tantsijad Mõnus stiilide segu hoogsas ja humoorikas tervikus: S-Stuudio tantsuga "Äratus! Kartulipõllule!" , autor Keiti Leon

, autor Keiti Leon Maitsekas ja meeldejääva detailiga lavastus: S-Stuudio tantsuga "Sensoorne metamorfoos" , autor Keiti Leon

, autor Keiti Leon Tugev tantsija panus efektses tervikus: Face moe- ja tantsukool tantsuga "Pärast mind tulgu või veeuputus" , autorid Maarja Kukumägi ja Liisa London

, autorid Maarja Kukumägi ja Liisa London Usutav ja hingestatud esitus: tantsustuudio Dance Dream Contemporary grupp tantsuga "Valguse lähedal" , autor Ly Lindepuu

, autor Ly Lindepuu Suurepärase partneritunnetuse ja grupidünaamikaga esitus: tantsustuudio Dance Dream Noored I võistlusgrupp tantsuga "Need, kes teavad Minu samme...." , autorid Rita Austrin ja Kalver Kaseorg

, autorid Rita Austrin ja Kalver Kaseorg Leidlike loovtantsu elementidega põnevalt üles ehitatud tantsu julge esitus: Eve Stuudio tantsuga "Kui vaid…" , autorid Eve Noormets ja tantsijad

, autorid Eve Noormets ja tantsijad Huvitavad koreograafilised ideed!: Jõgeva muusikakool Monte tantsuga "Tulisel tuhal" , autorid Eva Orupõld ja tantsijad

, autorid Eva Orupõld ja tantsijad Mänguline muusika ja kostüümi suhe vahva loo jutustuses: S-Stuudio tantsuga "Tere armas sõber saadan sulle kirja loodan et saad kätte…" , autorid Keiti Leon ja tantsijad

, autorid Keiti Leon ja tantsijad Põnevad kvaliteedid ning dünaamiline ja rütmikas koreograafia mõjusas esituses: tantsustuudio Dance Dream Lapsed tantsuga "Uu, on seal keegi?" , autor Annabel Sõlg

, autor Annabel Sõlg Kandva ja selge teemaga tantsu puhas ja graatsiline esitus: tantsukool Cestants tantsuga "Lõputu ookean" , autor Karoli Jõelaid

, autor Karoli Jõelaid Hea koregraafia ja muusika suhe energilise ja võimsa esitusega tantsus: Face moe- ja tantsukool tantsuga "Tööluus" , autorid Maarja Kukumägi ja Liisa London

, autorid Maarja Kukumägi ja Liisa London Rekvisiidi leidlik ja vaatemänguline kasutus terviklikus ja lõbusas tantsus: Jõgeva muusikakooli Pärlid tantsuga "Klopandi" , autorid Eva Orupõld, Katrin Kubber ja tantsijad

, autorid Eva Orupõld, Katrin Kubber ja tantsijad Hea energiaga tantsijad positiivset sõnumit kandvas loos: tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Mis värk selle hea tujuga on?" , autorid Egely Sarv ja Gretten Vaga

, autorid Egely Sarv ja Gretten Vaga Tugevat atmosfääri loov koreograafia enesekindlas ja hea kambavaimuga esituses: Vida Company tantsuga "Ebakõlalinelein" , autor Elis Maling

, autor Elis Maling Omapärane liikumiskeel ning elav miimika võimsas ja tehniliselt täpses esituses: tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Eeeris", autor Herta Soro

Viljandi- ja Jõgevamaa maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks esimesel kontserdil tantsustuudio Dance Dream Noored I võistlusgrupi tants "Viikingid", autorid Rita Austrin ja Kalver Kaseorg ning teisel kontserdil tantsustuudio Dance Dream Lapsed tants "Uu, on seal keegi?", autor Annabel Sõlg.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti.

9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid. Lõppkontsertidel esinevad tantsud kuulutab žürii välja peale kõiki maakondlikke tantsupäevi märtsi lõpul.