Galerii: Tartumaa tantsupäeval sai näha leidlike ideedega erisugust tantsu

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad koreograaf, tantsija ja muusik Igor Lider, koreograaf ja tantsuõpetaja Kristiina Vilipõld ning vabakutseline koreograaf ja tantsuõpetaja Daniela Privis.

Igor Lideri sõnul võis Tartu esimesel tantsupäeval tajuda tugevat kogukonda, kes pühendavad oma aega ja energiat tantsule. "Mul on nii hea meel, et Tartus on nii tugev tantsuelu ja näha on, et tants on tantsijate jaoks oluline osa elust. Olen tänulik vanematele, kes on valinud oma laste jaoks tantsu, sest tants muudab inimesed mitmekülgseks," lisas Lider.

"Nägin laval esimesi samme tantsu suunas, mida pisikesed tantsijad kindlalt astuvad. Nende esimeste kogemuste juures on vanemate ja õpetajate toetus oluline, et silmis nähtav tantsurõõm ikka jätkuks," sõnas Daniela Privis

Tartumaa tantsupäeva kontserdijuht oli Aaron Thor Härm.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on esile tuua kontserdil kõlama jäänud tantse ja tantsijaid ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Tunnustuspreemiad Tartumaa I maakondlikul tantsupäeval pälvisid:

Vahvat lugu esile toova kostüümi, muusika ja tantsu kooslus - Solare tantsuklubi tantsuga "Lambarock" , autor Lisabet Loigu

Selgelt tajutava teema ja põnevate kujunditega tantsu mõnus esitus - Tähtvere Tantsukeskus tantsuga "Mine metsa! ", autor Kerstin Lõhmus

Tantsutehnikat arendavate liigutuste selge esitus - Ciara Tantsukool tantsuga "Teekond tundmatusse" , autor Lisbet Neering

Põnevalt voogavad liikumised ja helge atmosfäär - Error Tantsukool tantsuga "Ubinakõnõ" , autor Liisa Mugra

Keeruka koreograafia julge esitus - V.A.T Crew tantsuga "Kõrgustesse ", autor Ingrid Pae

Leidliku kostüümi ja elulise teemaga tants - Triiniks tantsuga "Vihmapäev" , autor Ingrid Hamer

Stiilne hea tuju tants - Tähtvere Tantsukeskus tantsuga "Gruuviosakond" , autorid Darja Raud ja Kalver Kaseorg

Liikumises ja esituses väljenduv tugev emotsionaalsus - Tartu Kristlik Põhikool tantsuga "Ainult Sinuga" , autor Tiina Pruulmann

Keeruka ja tiheda koreograafia energiliselt laetud esitus - Bertram Studios tantsuga "ATH " , autor Agnes Blank

Kõnekate ideede ja tugeva tunde tantsuline väljendus - Error Tantsukool tantsuga "Mis siis, kui kõik läheb paremaks", autor Kärg Valner

autor Kärg Valner Maitseka, musikaalse ja õhulise koreograafia tehniliselt tugev esitus - VK Janika Prejunior Team tantsuga "Unistades homsest", autor Elina Gorelašvili

Musikaalne ja dünaamiline koreograafia enesekindla ja energilise kohaloluga esituses - Tähtvere Tantsukeskus tantsuga "Aplaus", autorid Ghete Lillemägi ja Marit Männiste

Klassikalise tantsu tehnikaga mitmekihilise koreograafia puhas ja jõuline esitus - Solare tantsuklubi tantsuga "Ma tahan olla Sinuga ", autor Lisabet Loigu

Tugevat atmosfääri loov rituaalne tants - Error Tantsukool tantsuga "Bravalla metsalahing" , autor Richard Klamp

Silmapaistva sünkroonsusega tantsutehnika musikaalne esitus - Tähtvere Tantsukeskus tantsuga "Pulss" , autorid Kalver Kaseorg ja Irena Pauku

Armsa ja olulise sõnumiga tantsija isiksust esile toov lugu - Triiniks tantsuga "Minu lugu", autorid Ingrid Hamer ja tantsijad

Tantsijate kaasamine omapäraste lavastuslike ideede lavale toomisel - Just Tantsukool tantsuga "Mitte ainult minu maailm", autorid Anne Tamm-Kivimets ja tantsijad

Omas stiilis läbimõeldud mõnusa kambavaimuga tants - Error Tantsukool tantsuga "Täistabamus" , autor Volodymyr Semerii

Selge mõtte väljendamine julgelt eksperimentaalses lähenemises - Triiniks tantsuga "Ootamine" , autorid Ingrid Hamer ja tantsijad

Pinget hoidva atmosfääri ja eristuva koreograafiaga lavastus - Error Tantsukool tantsuga "Põgenemistuba" , autorid Merli Laur ja tantsijad

Tugev tantsijate vaheline dialoog dramaturgiliselt läbimõeldud tervikus - Just Tantsukool tantsuga "Ülesandeks on moodustada kolmnurk", autorid Anne Tamm-Kivimets ja tantsijad

Tartumaa I maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks esimesel kontserdil Tähtvere Tantsukeskuse tants "Mine metsa!", autor Kerstin Lõhmus ning teisel kontserdil Tähtvere Tantsukeskuse tants "Aplaus", autorid Ghete Lillemägi ja Marit Männiste.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti. 9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid.