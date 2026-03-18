Galerii: noored tantsijad said kokku festivalilaval Pärnus

14. märtsil Pärnu kontserdimajas toimunud Koolitantsu Pärnu- ja Läänemaa maakondlikul tantsupäeval sai näha siirast tantsurõõmu ning väljendusrikkaid tantse väga erinevatel teemadel.

Lisaks Pärnu- ja Läänemaa noortele pakkus elamusi Fine5 tantsuteater, mis esitas uusversioone varasematest tantsudest Koolitantsul ja ka omaloomingut.

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal koreograaf, tantsija ja muusik Igor Lider, koreograaf ja tantsuõpetaja Kristiina Vilipõld ning vabakutseline koreograaf ja tantsuõpetaja Daniela Privis, nemad teevad ka tantsude valiku maikuus Jõhvi kontserdimajas toimuvatele lõppkontsertidele.

"Külluslik ja mahlakas," kirjeldas Pärnu- ja Läänemaa tantsupäeva Daniela Privis. "Nägime nii terviklavastusi kui tantse, mis kandsid edasi erinevaid emotsioone ning toimisid suurepäraselt ka sellistena."

"Nii tore, et tants ei ole mitte üksnes tants, vaid läbi selle saab ka sügavama mõtte või sõnumi edasi anda ning rääkida väga tähtsatel ja tõstistel teemadel. Ka läbi huumori ning seda kõike ainult kahe-kolme minuti jooksul," jagas tantsupäevast mõtteid Kristiina Vilipõld.

Pärnu- ja Läänemaa tantsupäeva kontserdijuht oli Aaron Thor Härm.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärk on esile tuua kontserdil kõlama jäänud tantse ja tantsijaid ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Tunnustuspreemiad Pärnu- ja Läänemaa tantsupäeval pälvisid:

Vahva kaasaegse ja klassikalise tantsu sümbioos leidlike kompositsioonivõtetega: Janne Ristimetsa tantsustuudio tantsuga "Vindiga talv" , autor Janne Ristimets.

, autor Karoline Suhhov. Tubli tantsija energiline panus laval: Black and Brownie tantsukool tantsuga "Kiirkuubimine" , autor Alexandra Lisete Kiir.

, autor Alexandra Lisete Kiir. Mänguline ja eakohane rekvisiidi kaasamine tantsu: Janne Ristimetsa tantsustuudio tantsuga "Kuulapsed" , autor Janne Ristimets.

, autor Janne Ristimets. Tugeva tantsutehnikaga täpne ja puhas esitus: Striidikooli tantsugrupp tantsuga "Omas mõtterütmis" , autor Kätry-Lisette Kuusik.

, autor Kätry-Lisette Kuusik. Vahvad karakterid julge lavalise olekuga esituses: Janne Ristimetsa tantsustuudio tantsuga "Moskiito" , autor Norelle Pitman.

, autor Norelle Pitman. Läbiva rekvisiidi kasutuse ja vahvate paaristöö momentidega tants: Tori põhikool tantsuga "Lõkkeõhtu lõunamaal" , autor Andra Sõmer.

, autor Andra Sõmer. Kostüümi ja koreograafia mõnus koosmõju mitmekihilises tantsus: T-stuudio tantsuga "Ladvaõun" , autor Karoline Suhhov.

, autor Karoline Suhhov. Läbimõeldud detailide ja selgelt loetava dramaturgiaga lugu: Janne Ristimetsa tantsustuudio tantsuga "Murepilv" , autor Kati Mägar.

, autor Kati Mägar. Detailsed ja kihilised koreograafilised ideed: Laine Mägi tantsukool tantsuga "Kui tuled - siis" , autor Carmen Tüür.

, autor Carmen Tüür. Eristuva käekirja ja tugevalt kandva energiaga esitatud tants: tantsugrupp Synnove (KL The Art of Dance) tantsuga "Syrr." , autor Kätry-Lisette Kuusik.

, autor Kätry-Lisette Kuusik. Tantsija isiksust esiletoov ja teineteist toetav omanäolises stiilis hästi läbi mõeldud tants: Black and Brownie tantsukool tantsuga "Sisu" , autor Marek Vetik.

, autor Marek Vetik. Lahedalt lihtne ja lihtsalt lahe: Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi 5. klassid tantsuga "Maa versus linna(kas)?" , autor Ingrid Jasmin.

, autor Ingrid Jasmin. Tiheda ja detailse koreograafilise keelega värviline tants: Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium tantsuga "Õhk luude vahel" , autor Ronja Pinsel.

, autor Ronja Pinsel. Oskuslik lavalise energia kasvatamine suurepärase stiilitunde ja kihvti tunnetusega tantsus: Black and Brownie tantsukool tantsuga "Tagasisidumine" , autor Marek Vetik.

, autor Marek Vetik. Kandva ja värske huumoriga tõsise teema käsitlus: Janne Ristimetsa tantsustuudio tantsuga "Varjevõrgus" , autor Kati Mägar.

, autor Kati Mägar. Julgelt aktuaalse teema läbi mõeldud ja hea energiaga esitus: Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi 10. klass tantsuga "Piiri peal" , autorid Riti Voll ja Vaike Kütt.

, autorid Riti Voll ja Vaike Kütt. Ühtne grupitunnetus üllatusterohkes ja nutika stilistikaga tantsus: Janne Ristimetsa tantsustuudio tantsuga "Üks samm korraga", autor Kati Mägar.

, autorid Riti Voll ja Vaike Kütt. Ühtne grupitunnetus üllatusterohkes ja nutika stilistikaga tantsus: Janne Ristimetsa tantsustuudio tantsuga "Üks samm korraga", autor Kati Mägar.

Pärnu- ja Läänemaa maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks esimesel kontserdil Pärnu-Jaagupi SK mudilaste tants "Päikesepaiste", autor Kätry-Lisette Kuusik ning teisel kontserdil Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi 5. klasside tants "Maa versus linna(kas?)", autor Ingrid Jasmin.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti.

9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid. Lõppkontsertidel esinevad tantsud kuulutab žürii välja peale kõiki maakondlikke tantsupäevi märtsi lõpus.