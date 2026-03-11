Galerii: Koolitantsu Harjumaa tantsupäev pakkus suurt tantsurõõmu

Maakondlike tantsupäevade žürii liikme Kristiina Vilipõllu sõnul annab tantsija lavalisele olekule ja energiale väga palju tagasi publik. "Harjumaal oli rõõm tajuda publiku kaasas olemist ja soovi tantsudesse süveneda, neile kaasa elada. See peegeldus ka lavalt tagas."

Tantsupäeva esimesel kontserdil täitsid lava eelkooli ja algkooli vanuseastmete tantsijad, kelle tantsud tõid lavale tantsurõõmu, kergust ja helgust. Laval oli nii tantse, kus tantsu eesmärk ei olnudki rohkemat kui puhas tantsurõõm, kui ka vahvaid loojutustusi koos põnevate karkteritega.

Seevastu põhikooli ja gümnaasium+ vanuseastme kontserdi tantsudes sai näha väga erinevaid teemakäsitlusi. "Leidus nii inimeseks olemise sisemaailma mõtisklusi kui ka kergemaid-helgemaid lugusid. Ei puudunud ka lihtsalt energiline ja efektne show-tants," jagas žürii liige Igor Lider.

Kristiina Vilipõld lisas, et Harjumaa teise kontserdi tantse vaadates oli põnev jälgida, kuidas tantsu pealkiri juba enne tantsu algust vaataja mõtet ühes või teises suunas liigutama hakkab ning kas see siis tantsu jooksul muutub drastiliselt või mitte.

"Ehk et tantsule sobiva pealkirja leidmine on tantsuloojale paras väljakutse:kuidas sõnastada see nii, et pealkiri tekitaks põnevust, teatud ootusi, aga samas ei annaks liiga palju ära ega kopeeriks ka muusikapala pealkirja?"

Lisaks Harjumaa noortele sai omaloomingu ja tantsudega Koolitantsu varasemast repertuaarist näha laval ka tantsutöid Fine5 tantsuteatri esituses.

Harjumaa tantsupäeva kontserdijuht oli Aaron Thor Härm.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on esile tuua kontserdil kõlama jäänud tantse ja tantsijaid ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Harjumaa tantsupäeval pälvisid tunnustuspreemiad:

Humoorikas ja leidlik tervikliku loo jutustus: Kirsi Stuudio tantsuga "Kus mu sokk on?!" , autor Kirsika Kirsi.

, autor Kirsika Kirsi. Nauditav ja rõõmus tantsija kohalolu: Tantsustaar tantsuga "Džunglipidu" , autor Kristiina Voolar.

, autor Kristiina Voolar. Hea emotsiooni ja ühtse energiaga krutskeid täis tants – V.A.T Stuudio tantsuga "Ma armastan elu!" , autor Birgit Plaser.

, autor Birgit Plaser. Erinevate temporütmide ja vahva kostüümiga tants: Keeris tantsuga "Pahandust teha on mõnikord hea" , autorid Claudia Kastein ja Ene Mets.

, autorid Claudia Kastein ja Ene Mets. Aktuaalse teema tõstatamine tantsus: Mer Stuudio Laagri kooli Möldre TG1 tantsuga "Nutiviirus ", autor Eva-Maria Uvarova.

", autor Eva-Maria Uvarova. Stiilne, hea rütmitunnetuse ja tugeva tantsija kohaloluga esitus: Keeris tantsuga "Svingime" , autor Ene Mets.

, autor Ene Mets. Põnevate visuaalsete kujunditega hea lavaruumi kasutus: Partnerakro rühm Veenus tantsuga "Koolipäev" , autorid Merit Illak ja tantsijad.

, autorid Merit Illak ja tantsijad. Puhas ja energiline esitus!: Kirsi Stuudio tantsuga "Stop, ei peatu!" , autor Kirsika Kirsi.

, autor Kirsika Kirsi. Hea muusika ja liigutuste kooskõla mõnusa grupivaimuga esituses: MT Stuudio Hip-Hop tantsuga "Rakamakafo" , autorid Elina Lill ja tantsijad.

, autorid Elina Lill ja tantsijad. Üllatavad detailid stiilse ja hea dünaamikaga terviklikus koreograafias: V.A.T Stuudio tantsuga "Kõnnime unistusel" , autor Birgit Plaser.

, autor Birgit Plaser. Eheda lõvitüdruku energiat kandev musikaalne esitus: Minu tantsukool tantsuga "Metsikud lõvid" , autor Elina Melanija Tannenberg.

, autor Elina Melanija Tannenberg. Tantsija individuaalsuse esiletõstmine esteetilises koreograafias: Keeris tantsuga "Tormituuled minus" , autorid Anu Mölder ja Claudia Kastein.

, autorid Anu Mölder ja Claudia Kastein. Kandev soolo ja grupikoreograafia dialoog: Tantsustaar tantsuga "Hullu hullumeelne pea" , autor Kristiina Voolar.

, autor Kristiina Voolar. Efektne kostüümi ja visuaali mäng: Stuudio Tantsupisik tantsuga "Nüüd sa näed mind, nüüd sa ei näeee" , autor Sandra Kulderknup.

, autor Sandra Kulderknup. Läbimõeldud, mitmekihiline ja musikaalne tervik: Kirsi Stuudio tantsuga "Teatraalne paradoks" , autor Kirsika Kirsi.

, autor Kirsika Kirsi. Mõjusate tehniliste oskuste sidumine tantsunumbrisse: Partnerakro koondrühm tantsuga "Üks hea mõte" , autor Ketlin Mõttus.

, autor Ketlin Mõttus. Mõjuvate detailidega ja koos muusikaga põnevalt arenev koreograafia: Vikerkaar Saue tantsuga "Tõrksad", autor Gerly Aadli.

Harjumaa maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks esimesel kontserdil Kirsi Stuudio tants "Kui vihm tantsib" ning teisel kontserdil Kirsi Stuudio tants "Teatraalne paradoks". Mõlema tantsu autor on Kirsika Kirsi.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti.

9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid. Lõppkontsertidel esinevad tantsud kuulutab žürii välja peale kõiki maakondlikke tantsupäevi märtsi lõpul.