Galerii: Koolitantsu Tallinna tantsupäeval kohtusid põnevad ideed ning kirevad kostüümid

8. märtsil Salme kultuurikeskuses toimunud Tallinna tantsupäeval võlusid noored publikut visuaalselt nauditavate terviknumbritega. Tallinna noorte kõrval sai laval näha ka ETA Kompaniid, kes esitas teatraalseid uusversioone varasemalt Koolitantsul ettekandele tulnud tantsudest ning omaloomingut.

Maakondlike tantsupäevade žürii liikme Kristiina Vilipõllu sõnul sai Tallinna tantse vaadates mõelda selle peale, milline on juhendaja, koreograafi ja õpetaja roll tantsijate sütitamisel ja nende sobiva lavalise energia leidmisel. Kuidas tantsija teab, mida laval teha ja mis lugu see liikumine jutustab.

Žüriijuht Aneta Varts lisas, et silma jäid suurepärased noored tantsijad ja eelkõige nende tantsijate lavaline olek ja hoiak, mis ka noore ea kohta oli julge, vaba ja väljendusrikas. "Selle taga on juhendajate ja õpetajate suurepäraselt tehtud järjepidev töö," lisas Varts.

Žürii liige Igor Lider hindab kõrgelt tantsijate tohutut panustamist laval. "Tallinnas, eriti õhtusel kontserdil, oli laval märgata palju neid tantsijaid, kes panustavad tantsuga tegelemisse suurelt, teevad seda tõsiselt ja soovivad oma elu tantsuga suuremas mahus siduda. Aitäh, et selliseid inimesi on!".

Tallinna tantsupäeva kontserdijuht oli Aaron Thor Härm.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on esile tuua kontserdil kõlama jäänud tantse ja tantsijaid ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Tallinna tantsupäeval pälvisid tunnustuspreemiad:

Vahvate karakteritega tervikliku loo jutustus: Koit Tantsukool tantsuga "Padam-padam" , autor Janne Reha.

Stiilne ja teemat esile toov kostüüm orgaanilises muusika ja tantsu sümbioosis: Lidiia Priz Dance Company tantsuga "Maja Vaimud", autorid Jelena Rusina ja Lidiia Priz.

Leidlikud kompositsioonid ja temporütmid põnevate kontrastidega tervikus: Dreamland tantsuga "Juuksed, mis ei tunne sõna "kole"" , autorid Karmen Teesi Pregel ja tantsijad.

Tugev tantsutehniline tase vabas ja lendlevas koreograafias: ETA Tantsukool tantsuga "Unistuste pilvepiiril" , autor Liisa Laine.

Oskuslikult ühtseks tervikuks põimitud lugu, koreograafia ja lavaruumi kasutus: Lidiia Priz Dance Company tantsuga "Niidid: Kojutulek" , autorid Jelena Rusina ja Lidiia Priz.

Julgelt üle võlli: ETA Tantsukoo ltantsuga "La forza, la forza, la forza: mul kukkus suu lahti" , autor Julia Koneva.

Energiast pakatav karismaatiline esitus: Tantsuansambel Neposedõ tantsuga "Meie hoovis" , autor Elvira Prosvetova.

Leidlik kostüümi ja koreograafia mäng hea energiaga esituses: PJKTants tantsuga "Kes mahub!" , autorid Kärt Tõnisson ja tantsijad.

Tugeva tantsijate panuse, hea grupitunnetuse ja jõulise energiaga esitus: D7 Tantsukool tantsuga "Peitus iseendaga" , autor Melissa Kapp.

Rikkaliku koreograafia meisterlikult tehniline esitus: Stuudio Dote Tantsukool tantsuga "Usaldus teineteisele" , autor Liisa Laine.

Müstilise loitsu energiaga tants: Tallinna Arte Gümnaasium tantsuga "Ussisõnad" , autor Ilona Vapper.

Suhkruenergiast pakatav tants: Stuudio Dote Tantsukool tantsuga "Suhkruvati keerises" , autorid Liisa Laine ja Kätlin Raja.

Tugevuse ja õrnuse tasakaal maitsekalt lavastatud musikaalses tervikus: Showgrupp Vikerkaar tantsuga "Et mitte tunda" , autor Häldi Kasak.

Tugev tantsija kohalolu isikupärase koreograafiaga tantsus: DanceAct Tantsustuudio tantsuga "Sõnulseletamatu" , autor Johanna-Maria Soone.

Tehniliste oskuste sidumine atmosfääri loovasse mustrite mängu: Tsirkusekool tantsuga "Liivahing" , autor Endla Vaher.

Poeetiline folgiliku ja kaasaegse tantsukeele sümbioos: Tantsuansambel Neposedõ tantsuga "Kui mets ärkab…" , autor Liina Baranova.

Suurepärane koordinatsioon ja haaravad rütmifaktuurid stiilipuhtas tantsus: ArteFlamenco tantsuga "Kell viis õhtul" , autor Maria Rääk.

Tugev tantsuline energia ja meisterlik grupitunnetus: V.A.T Crew tantsuga "Kvintessents" , autor Kätlin Kim.

Spordi teema leidlik lahendus tänavatantsu keeles: Motion Studio tantsuga "Meie võit", autor Kerstin Lõzlova.

Tallinna tantsupäeval valiti publiku lemmikuks esimesel kontserdil Stuudio Joy ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi tants "Vahvad tüdrukud" ning teisel kontserdil Stuudio Joy & Tallinna Läänemere Gümnaasiumi tants "Tantsime?". Mõlema tantsu autor on Igor Lider.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti.

9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid. Lõppkontsertidel esinevad tantsud kuulutab žürii välja peale kõiki maakondlikke tantsupäevi, märtsi lõpul.