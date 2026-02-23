Aastaga ligi 3000 kilomeetrit rännanud raamatuaasta piltvaip sai viimased pisted

Eesti raamatuloos olulisi sündmusi kujutav 16,5-meetrine piltvaip rändas aasta jooksul läbi Eesti maakondade, peatudes raamatukogudes, kus huvilised said anda oma panuse ühisesse kultuurilukku. Tikkijaid oli kokku tuhandeid. Teadaolevalt oli kõige noorem tikkija kaheaastane ja kõige vanem 104-aastane. Kokku läbis vaip Eestis ligi 3000 kilomeetrit.