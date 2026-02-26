X!

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

Kunst
Foto: Fotomuuseum
Kunst

Erilisi kogemusi pakub Eesti Fotomuuseumi uus elamusnäitus "Värvikõdi", mis selgitab nii suurtele kui väikestele lihtsalt ja huvitavalt värvifüüsika põhimõtteid, annab teadmisi värvitajust ja jutustab värvifotograafia ajaloost.

Näitus on üles ehitatud rännakuna läbi fotomuuseumi saalide ja võlvkäikude, mis läbib värvifoto ajaloo peamisi verstaposte alates 1861. aastal esmakordselt esitletud värvifotost kuni tänase digifotograafiani.

"Meil on siin eesti kõige vanemad värvifotod väljas. Need on originaalis väga väikesed ja haprad, aga siin on neid võimalik vaadata suurelt ja detailirikkalt ja kõigis väikestes nüanssides, mis lähedalt vaadates välja tuleb," ütles kuraator Merilis Roosalu.

Kogu väljapanek on jagatud kogemusruumideks, kus saab oma käega pilte koloreerida, läbida värvisünteesi, komponeerida värvifotosid ja vaadata diapositiive. Kaasa võib tuua ka oma slaidikarpe, mille sisu võiks avastamisrõõmu pakkuda.

"Värvifotograafia algusajad on ise nii põnevad, kõik need katsetused ja proovid, me ise tahame ju ka katsetada ja proovida ja siin me oleme neid ideid, mis katsetuste käigus tekivad, proovinud panna kogetavasse keskkonda," sõnas Roosalu.

Ülemisel korrusel jätkub meeleline teekond mustvalgest fotost värviliseni.

"Selles ruumis, kus me praegu oleme, on näha kunstnik Katrin Nigumani abiga loodud huvitavad fotopilved, kus enamus fotosid tänapäeval ka asuvad, pilvedes. Nii et see on teekonna lõppfaas, kuhu me oleme jõudnud, siin ruumis, kus on toimunud värviküllastus või värvplahvatus," ütles kuraator Annika Haas.

"Värvikõdi" elamusnäitusega algas fotomuuseumis värvifotograafiale pühendatud teema-aasta, kus lisaks näitustele pakutakse töötube, muuseumitunde, ettekandeid ja autoriõhtuid.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

26.02

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

26.02

Tartu Uues Teatris esietendus lavastus, mida publik oma silmaga ei näe

26.02

Tallinna Linnamuuseum asub koos teadlastega uurima haruldasi piltvaipu

26.02

Eri Klasi stipendiumi pälvis Ene-Liis Semper

26.02

Laine Lõvi: mulle on olnud oluline midagi Setomaa jaoks ära teha

26.02

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

26.02

Plekktrummi külaline on Tõnu Õnnepalu

26.02

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

26.02

Jana Stahl: rannarootsi kultuur on praegu oma renessanssi läbimas

26.02

Pill: kui esimese filmi aia taha lased, on järgmist võimalust raskem saada

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.02

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

26.02

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

25.02

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

26.02

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

24.02

Galerii ja video: vabariigi aastapäeva kontsertetendus

25.02

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

25.02

Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo