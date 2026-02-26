Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

Erilisi kogemusi pakub Eesti Fotomuuseumi uus elamusnäitus "Värvikõdi", mis selgitab nii suurtele kui väikestele lihtsalt ja huvitavalt värvifüüsika põhimõtteid, annab teadmisi värvitajust ja jutustab värvifotograafia ajaloost.

Näitus on üles ehitatud rännakuna läbi fotomuuseumi saalide ja võlvkäikude, mis läbib värvifoto ajaloo peamisi verstaposte alates 1861. aastal esmakordselt esitletud värvifotost kuni tänase digifotograafiani.

"Meil on siin eesti kõige vanemad värvifotod väljas. Need on originaalis väga väikesed ja haprad, aga siin on neid võimalik vaadata suurelt ja detailirikkalt ja kõigis väikestes nüanssides, mis lähedalt vaadates välja tuleb," ütles kuraator Merilis Roosalu.

Kogu väljapanek on jagatud kogemusruumideks, kus saab oma käega pilte koloreerida, läbida värvisünteesi, komponeerida värvifotosid ja vaadata diapositiive. Kaasa võib tuua ka oma slaidikarpe, mille sisu võiks avastamisrõõmu pakkuda.

"Värvifotograafia algusajad on ise nii põnevad, kõik need katsetused ja proovid, me ise tahame ju ka katsetada ja proovida ja siin me oleme neid ideid, mis katsetuste käigus tekivad, proovinud panna kogetavasse keskkonda," sõnas Roosalu.

Ülemisel korrusel jätkub meeleline teekond mustvalgest fotost värviliseni.

"Selles ruumis, kus me praegu oleme, on näha kunstnik Katrin Nigumani abiga loodud huvitavad fotopilved, kus enamus fotosid tänapäeval ka asuvad, pilvedes. Nii et see on teekonna lõppfaas, kuhu me oleme jõudnud, siin ruumis, kus on toimunud värviküllastus või värvplahvatus," ütles kuraator Annika Haas.

"Värvikõdi" elamusnäitusega algas fotomuuseumis värvifotograafiale pühendatud teema-aasta, kus lisaks näitustele pakutakse töötube, muuseumitunde, ettekandeid ja autoriõhtuid.